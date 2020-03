Adara y Gianmarco explican los motivos reales de su ruptura

Tener una relación pública tiene su parte buena y su parte mala, y ahora a Adara y Gianmarco, tras compartir todo lo bueno, les ha venido lo malo: afrontar su ruptura y tratar de capear el temporal. Fue el pasado viernes 27 de marzo cuando Gianmarco nos dejaba a todos noqueados al contar el bombazo de que dejaba a Adara tras encontrar unos mensajes que no le habían gustado nada y que incluso se iba a Italia, algo que conseguía a pesar de las restricciones... y ahora han publicado un vídeo conjunto en el que han explicado los detalles de esta ruptura...

"Nosotros teníamos que hacer un vídeo, pero yo no soy actriz, no voy a vender que estamos bien que todo es súper guay cuando no es verdad. Por eso me he puesto en contacto con MTMad. Y la razón es que me has dicho que te vas a Italia y no sé por qué", le reprochaba a un Gianmarco que no se amilanaba: "El motivo son los celos. Eso es lo que tú le has dicho a Mario (MTMad), y lo puedes compartir. Nosotros hemos estado bien esta semana. Esto es una cosa del último día y medio… por algo que ha ocurrido, una cosa que no me esperaba para nada de ella y que me ha dolido mucho [...]. Para ella es sólo un ‘jajaja’, y me gustaría que compartiera lo que le ponía, y por supuesto que ella puede hablar con otros chicos, pero si tú le pones que a ver si veis ‘Supervivientes’ juntos, y él te hace halagos siendo vecinos, os reís juntos… ".

Ninguno de los dos quería hablar del supuesto joven con el que Adara habría tonteado, aunque a estas alturas muchos ya apuntan a Rodrigo, de 'GH 17' (compañero de Adara en la edición en la que se dio a conocer): "Este chico, mientras yo estaba en ‘El tiempo del descuento’, le ha dicho cosas como que la va a enamorar en 7 días; que 'si después del ‘poli’ os separáis' yo voy a estar aquí', que si 'nos podemos ver'. Halagos como que 'te queda muy bien el pelo' y 'estás muy guapa', o que 'voy a tu casa a pedirte la sal y el aceite'…" enumeraba Gianmarco.

Adara, por su parte, le ha dejado de mentiroso: "Eso me lo ha dicho este chico a mí. Yo no he dicho nada. Yo nunca le he faltado el respeto a Gianmarco. Si esa persona quería algo conmigo, es su problema. Yo no he querido nunca nada con él. Esto son celos", sentenciaba Adara.

Por otro lado, Onestini ha contado cómo piensa volver a Italia, y la razón de ese viaje, además de la ruptura con Adara: "Me quiero volver a Italia porque sabéis cómo está la situación allí, y anoche me llamó mi familia y me han pedido que vuelva. Se han suspendido todos los vuelos, pero el gobierno de Italia ha puesto unos vuelos especiales para los italianos que están en el extranjero, y el primer ministro, que es Conte, ha recomendado a todos que volvamos. Pero lo que yo he descubierto es algo más que no me esperaba, y son cosas que no se dicen cuando tienes pareja, y no me gusta tampoco estar con una chica que me quiere tomar el pelo y que me intenta engañar con otro chico", arremetía el joven, si bien Adara era clara: "Está desviando el tema porque se pira a Italia y me deja aquí tirada".