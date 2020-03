Cuando uno está enamorado en una relación, sufrir cuando ésta se rompe, sea por la razón que sea, siempre es motivo de lloreras, reproches o peleas. Y, a veces, todo junto, como les está pasando a Gianmarco y a Adara. La ya ex pareja decidió romper el pasado 27 de marzo de buenas a primeras después de que él encontrara unos mensajes muy sospechosos en el móvil de ella, y esto ha acabado con Adara sola en Madrid y con él de vuelta a su país, Italia. Una decisión de lo más drástica que él ya ha explicado, pero que no deja de sorprender.

gtres

Pues bien: desde el país con forma de bota, y después de lo que ha parecido una odisea, Gianmarco ha hablado después de esa fatídica ruptura, y lo ha hecho en 'Sálvame', donde ha confesado que todo ha sido muy triste y muy complicado por la situación: "me ha dolido mucho. Me ha decepcionado mucho", ha relatado a Jorge Javier Vázquez.

Gtres

De hecho, en esta situación, ya no sabemos quién ha sufrido más: si ella, que aseguró haber llorado durante horas, o él, que reveló que, cuando se enteró de todo y le pilló Adara, estaba llorando y temblando en el suelo del nerviosismo. Una situación de lo más dramática y que, sin embargo, ha levantado sospechas, porque Rodrigo Fuertes, ex compañero de 'GH 17' de Adara -y al que se ha señalado como causante de esa ruptura-, ha salido a la palestra a través de un mensaje a Jorge Javier: "Era una conversación NORMAL, y él me está metiendo en un fregado por no tener lo que hay que tener para dejarla".

Rodri Fuertes Instagram

Gianmarco no ha dejado de recordar que él lo ha dado todo por esta relación, y tiró de ella cuando lo tenían todo en contra: que él se había quedado en un país en el que no sabía el idioma, que se había alquilado una casa... y todo para que, supuestamente, ahora Adara le haya sido desleal, algo que ella, por cierto, ha desmentido de cabo a rabo tras acusarle de celoso.