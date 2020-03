En una relación, ni dejar ni ser dejado es algo fácil. Por mucho que pensemos que la persona que deja se quita un peso de encima (que en muchos casos puede ser, no os lo negamos), también tiene que pasar un duelo, y en la ruptura del momento, Gianmarco Onestini parece que ya ha empezado el suyo. El joven dice estar pasándolo muy mal tras haber encontrado unos mensajes de Adara con otro chico que le han hecho sospechar mucho, y aunque ella le ha dejado de celoso y de mentiroso, lo cierto es que también lo ha pasado mal... hasta hace unas horas.

Después de sólo 3 días de ruptura, Adara ha decidido arrancar su dolor de raíz y no dejarse afectar por un italiano que le ha robado el corazón, y de momento ya ha borrado todas las fotos que tenía con Gianmarco en su perfil de Instagram, además de, por supuesto, dejar de seguirle, pero es que, además, ha colgado una foto que es toda una declaración de intenciones:

Maquillada como para salir a matar (a pesar de que, con la cuarentena, no puede salir más que a comprar o a tirar la basura) y peinada que parecía que se iba de fiesta, Adara ha lanzado un mensaje muy claro: un 'mira lo que te has perdido' como una casa, porque lo cierto es que la modelo ¡sale de toma pan y moja! Y para más inri, el mensajito: "Just time for me" ("Sólo tiempo para mí"). Vamos, Gianmarco, que te olvides de reconquistar a Adara... ¡que ella está lista para pasar página!