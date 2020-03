Diego Matamoros está aislado solo en su casa con coronavir us.

us. “Me he sentido solo, estoy muy jodido”, reconoce en su canal de Mtmad.

pertenece al cada vez más numeroso grupo de rostros conocidos que se han contagiado por coronavirus . El ex superviviente ya confesó en su canal de Mtmad que había dado positivo en el test del COVID 19 y ahora ha vuelto a usar el mismo canal para relatar con todo detalleen su casa madrileña. Además,de su contagio. ¿Habrá recibido alguna mensaje de ánimo de su padre? ¿Habrá hablado con su hermana? ¿ Su ex, Estela Grande , se habrá preocupado por su estado de salud?

Aunque con buen aspecto físico y luciendo nuevo peinado (“me dio una ida de pinza entre fiebre y fiebre y me rapé”), Diego Matamoros no puede ocultar lo delicado de su situación. “Lo he pasado fatal, me he sentido solo, estoy muy jodido”, reconocía el joven sentado en el salón de su casa. Y es que como él mismo contaba pasar el coronavirus sin nadie al lado “hace que todo sea más difícil, desde prepararse la comida cuando no te puedes ni mover, pasear al perro cuando estás con fiebre y toses”.

Pero al menos, Diego ha contado con el apoyo de parte de su familia. “Cuando se lo he dicho a mi familia, se ha quedado muy preocupada, han estado todos estos días apoyándome y llamándome insistentemente”, contaba. Sí, pero ¿quién de su familia os estáis preguntando?

Sobre su padre Kiko Matamoros ni una palabra, por lo que deducimos que el colaborador de 'Sálvame' no se habría puesto en contacto con su hijo en esta difícil etapa. “Ha habido momentos muy duros. Gracias a las videollamadas, he visto a mi madre, a mi hermana”. Así confesaba Diego que su hermana Laura Matamoros sí había estado en contacto con él para interesarse por su salud.

Pero lo más sorprendente llega cuando Diego Matamoros confiesa que su ex, Estela Grande, se ha interesado por él. ¿Es esto indicador de una posible reconciliación entre la pareja? “Se lo agradezco también a Estela el haberse preocupado. A pesar de que no tengamos la mejor relación del mundo queda el saber estar, la educación, cierta parte de amor... Se lo agradezco de verdad y te demuestra quién está aquí y quién no”, decía.

Así que nada habrá que darle al coronavirus las gracias por un acercamiento entre Diego Matamoros y Estela Grande. Por eso y por dejarnos un nuevo Diego de cara al futuro según se desprende de su mensaje final: “Espero salir reforzado con todo esto. Me encuentro muy positivo, con muchas ganas de hacer las cosas muy bien una vez acabe todo esto”. Pues nada, nuevo Diego aquí te esperamos.