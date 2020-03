Hace tan sólo unas semanas vivíamos la ruptura definitiva de Diego Matamoros y Estela Grande, y, una vez más, dejábamos de creer un poquito más en el amor verdadero (desde la separación de Brad y Jennifer, no hemos vuelto a ser los mismos... y mirad que han pasado años). El matrimonio, que aún no ha firmado el divorcio, ya vive por separado (él en su casa y ella en casa de una amiga)... pero eso puede estar a punto de cambiar, porque a Estela, que todos sabemos que es un pibón, monísima y educadísima (y retocadísima, todo sea dicho) ¡le ha salido un pretendiente y aún ni se conocen!

¿Y cómo puede ser eso? Diréis vosotros. Pues porque en Mediaset son muy de buscarle el amor a la gente, y desde MTMad ya se han puesto las pilas para buscarle novia a, ni más ni menos, que Marco Ferri, el italiano buenorro de 'GH VIP 5'. Adjuntamos foto por si no le pones cara... o cuerpo:

Pues bien, él, que está en Italia en cuarentena, lleva sin salir de casa 3 semanas y ya está que se sube por las paredes, y aunque ha reconocido en un reciente vídeo que está en una exclusiva app de ligar, no se cierra a otras opciones, y atención porque ha accedido a tomarse un café (virtual o en persona cuando esto acabe, eso ya lo veremos) con Andrea, de 'La isla de las tentaciones' (aunque no le ha echado muchas ganas), Oriana Marzoli (pero porque es su amiga) ¡y con Estela Grande! De hecho, ésta última es en la que más interés ha puesto, porque es totalmente su tipo (y, ahora que lo pensamos, tiene un aire a una de sus ex: Aylén Milla, con la que rompió en 2017).

"A Estela no la conozco, pero he de decir que es interesante. Le voy a hacer un 'doble match'. Pero espero que sea real, porque ya estoy bastante sensible con el encierro. No me hagáis falsas ilusiones...", ha dicho Marco. ¡Vamos, que si a Estela le gusta también, ya tenemos parejita en ciernes! Diego Matamoros, atento a la competencia, que viene fuertecita...

Una cuarentena muy dura

Marco vive en la zona de Lodi (en Lombardía), que es básicamente la zona cero del coronavirus en Italia, y ha frenado en seco su dinámica vida de viajes y salidas. "Ahora mismo pagaría por tener algo de compañía, pero yo soy de Lodi, y decirle a alguien que venga es como decirle a una persona que entre en Chernobyl después del accidente nuclear". "Es muy duro, pero es la única cosa que podemos hacer para evitar que no haya más contagios, y así salir más pronto de esta situación", ha añadido responsablemente. ¡Qué ganas de que acabe la cuarentena para ver si se lían estos dos...!