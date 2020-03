Alejandro Nieto, el Míster España 2015, que se ganó el cariño de todos durante su participación en 'GH Vip 4', no puedes más. Está desesperado. Desde hace tiempo no tiene noticias de su hijo y ya no sabe qué hacer para poder tener algún contacto con el pequeño. El modelo lo hizo fenomenal durante su participación en el reality, pero casi a las puertas de la final abandonó el concurso. ¿El motivo? Su hijo, que por entonces tenía dos años, llevaban meses luchando contra un cáncer y justo antes de la final del concurso, tenía una prueba médica muy importante, a la que Alejandro no quería faltar.

Desde entonces decidió alejarse de los medios para estar más cerca de su hijo. Hace unos meses, el modelo decidió instalarse en Gran Canaria donde ha encontrado la estabilidad sentimental y laboral. Tiempo que lleva sin ver ni saber nada de su hijo. Por eso ha hecho este llamamiento desesperado a través de su Instagram.

"Sabéis los que estáis por redes sociales que no estoy muy activo. Estoy muy bien. Pero no sé si me están aconsejando bien… No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Yo no sé ya qué hacer. No sé cómo hacerlo. Llevo aquí como un mes y medio ya, para 2 meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular… No sé absolutamente nada", explica el exGran Hermano.

"He llamado a mi abogado. Lo tengo ya frito de llamadas. Mi abogado me dice que lo único que hay que hacer es esperar al juicio. He llamado al punto de encuentro donde recogí a mi hijo y únicamente me dicen que si le pasar algo malo se me avisaría", continúa al borde de las lágrimas.

Alejandro cuenta todo lo que ha hecho por saber algo de su hijo, incluso aunque en un futuro sus acciones le puedan perjudicar. "Me he atrevido a llamar a la madre de mi hijo y no me lo coge. Me he atrevido a llamar a incluso… Me la estoy jugando… He llamado hasta a la abogada de la madre de mi hijo para preguntarle qué puedo o qué debo de hacer para saber de mi hijo", afirma desesperado.

"¿Qué está pasando? Yo tengo mis derechos. Yo soy su padre. O sea, me están quitando que yo sea su padre. ¡Que yo no me niego!", decía Alejandro, que está "feliz" en Gran Canarias pero no quiere deja a su hijo. "Tengo derecho de verlo. Estaba en un bucle que no tenía aspiraciones, no tenía vida, no tenía pensamiento. Conozco una persona de Canarias, aparte a mí me gustaba mucho la tierra, me dan un trabajo, tengo mi casa ¿Cuál es el problema? Que hoy en día hay millones con el internet con el móvil. Le compro un móvil no, ¡le compro 7 a mi hijo! Y le llamo a él, expresamente a él, que hoy hay muchas tecnologías. Pero es que nadie me da una respuesta. Nadie me dice 'está tu hijo bien'.Es muy injusto".

El aislamiento por el coronavirus tampoco ayuda en la situación de Alejandro. "No sé qué hacer señores. Y voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar, de pensar, de pensar…" y recuerda el tiempo que pasó con él en el hospital: "Que Alejandro Nieto es el papá. El único. ¡Yo! Que lo he sufrido. He estado un año entero en el hospital con él, y que venga alguien y me diga que no. Si no ve al Hospital de Virgen del Roció y pregunta a todas las enfermeras por mí. Pregúntales. A todas. Pregúntale una a una".

El modelo termina su duro mensaje haciendo un llamamiento: "Tengo que hacer esto delante de todos mis seguidores… Es que voy a hacer un llamamiento a toda persona que me conozca y conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga a mi hijo que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido de por favor. Y espero que me digan que está bien o que está mal".