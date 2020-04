Rocío Flores rompe su amistad con José Antonio Avilés.

Los concursantes han protagonizado un duro enfrentamiento en la isla.

La amistad de Rocío Flores y José Antonio Aviles en 'Supervivientes 2020' parecía que iba a durar para siempre. No obstante, los últimos acontecimiento no dicen lo mismo. Y es que el periodista y la nieta de Rocío Jurado han protagonizado un duro enfrentamiento, poniendo fin a su relación dentro del reality. Aunque ya sabemos que las cosas en la isla cambian por minutos, parece que Flores ha tomado la decisión en firme de alejarse del colaborador de 'Viva la vida'. Veremos si finalmente arreglan esta situación o, por el contrario, rompen su amistad por completo.

Telecinco

"Le regalas el oído a uno y a otro. No intentes hacer en su casa como que Fani se tiene que ir...", le reprochó Rocío al periodista. "¡No digas eso porque estás manipulando! Es que parece que yo soy el malo de la película. Para unas cosas soy muy bueno y para otras vienes a clavármela", respondió José Antonio, dolido por las palabras de su amiga.

Telecinco

"Ya me estás tocando las narices, yo aquí no he clavado nada a nadie. El único que ha clavado algo aquí eres tú", aseguró la nieta de Rocío Jurado. "Tienes un concepto de mí como persona muy malo. Yo para tener una persona cercana que me diga eso no quiero tenerla", añadió el colaborador de televisión, muy molesto por las palabras que estaba escuchando. "Discutes con los que encima consideras tus amigos", criticó Flores.