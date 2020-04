Ivana se enfrenta duramente a Fani.

Fani no entiende las críticas de la argentina.

Parece que el buen rollo que tenían Fani e Ivana Icardi en la isla se ha acabado para siempre. Y es que a la argentina no le ha gustado nada los comentarios que la protagonista de 'La isla de las tentaciones' le dedicó tras su expulsión. Algo que le ha hecho saber nada más reencontrarse con ella. No obstante, estas palabras han dejado muy sorprendida a la pareja de Christofer, que no se esperaba para nada el ataque de Icardi. No sabemos cómo terminará su relación en Honduras, pero lo cierto es que por los reproches que se han dedicado amigas, amigas... no van a ser.

Telecinco

"Con la que más has falseado ha sido conmigo... hasta llegar aquí. Eres la más falsa de todos, Fani. Solo piensas en ti, me das mucha pena. Lo único que haces es poner a parir a todo el mundo. Mira lo que dijiste de Jorge y Nyno. Fue muy bajo", aseguró la pareja de Hugo Sierra en la isla. "Cuando una persona es muy falsa te das cuenta. Mírala, como se quedó calladita primero y mírala ahora, falsa", respondió Fani, muy dolida por los ataques de la superviviente.

Telecinco

Además, la argentina aprovechó la ocasión para criticar la actitud de la pareja de Christofer en la isla. "En Playa Desvalida estamos haciendo todo lo que tú no has hecho, porque solo te tocas el higo. Hemos hecho de todo, lo que no hacían ustedes. Pescar, buscar comida, etc. Ustedes solo saben hablar por detrás", le dijo Icardi a Fani.