Vale sí, llevamos más de dos semanas de encierro domiciliario desde que se decretó el estado de alarma y la cosa no es que sea divertida. A estas alturas, muchos ya se han cansado de las rutinas deportivas, del maratón de series y hasta de ver conciertos online. Pero oye cada cual lo lleva lo mejor que puede o no... Álex Bueno, el ex de Fiama, parece que no se le da muy bien lo de lidiar con el confinamiento. Al chiquillo le podía haber dado por hacer malabares con papel higiénico o por sumarse a algunos de los retos que invaden las redes, pero no. El ex concursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha decidido plantarle cara al aburrimiento haciéndose él solito un radical cambio de look.

Instagram

Sí, amigos al madrileño se le han cruzado las cables como él mismo ha reconocido y no ha salido nada bueno para qué nos vamos a engañar. Mira que podría haberse sumado a la moda de raparse el pelo como Casillas, Marc Bartra o Dabiz Muñoz, pero no Álex Bueno ha decidido teñirse el pelo de pelirrojo y luego ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el resultado final tras pasar por su propia peluquería casera. Sin embargo, parece que su nueva imagen no ha gustado tanto como él creía.

“Día 1353283829 de cuarentena🦠 He perdido la cabeza el aburrimiento ha llegado a estos niveles🤦🏻‍♂️ Creo que me he convertido en un SÚPER SAIYAJIN🔥”, contaba Álex junto a su selfie frente a un espejo bromeando con su parecido con uno de los dibujos animados de los guerreros de 'Bola de Dragón'. “Quítatelo ya”,“menudo desastre” son algunos de los comentarios que recibía.

Instagram Álex Bueno

No sabemos qué opinará Fiama, su ex, o su nueva chica, Natalia, sobre su nuevo color de pelo pero sí nos ha quedado claro la opinión de su antiguo compañero de reality, Gonzalo Montoya. “Es difícil decir qué color es eh... rojo, amarillo, mandarín. ESTÁS LOCO”, respondía el ex de Susana Molina a la publicación de Álex. Claro que la opinión del sevillano es importante porque nadie como él para opinar de los distintos tonos que puede tener un pelirrojo. ¿Querría Bueno parecerse a su colega de isla o simplemente le ha pasado factura la cuarentena?