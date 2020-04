Que 'Supervivientes' es un reality duro, lo sabemos todos, y a las pruebas nos remitimos: muchos concursantes, en sus casi 20 años de historia, son los que han decidido abandonar por la dureza de las condiciones, como Adrián Rodríguez en la edición de 2018, mientras que otros lo han dado todo y tan fuerte, que han acabado siendo evacuados y mandados a España de vuelta por problemas de salud, como Eliad Cohen en 2017 o Violeta Mangriñán en 2019. Y esta edición de 2020 va por el mismo camino, porque Antonio Pavón ¡ha sufrido las consecuencias del sobreesfuerzo!

El andaluz tuvo que ser evacuado el pasado domingo tras la prueba de recompensa de 'El triángulo sin bermudas', consistente en que tres concursantes atados a una cuerda deben tirar en direcciones opuestas y llegar lo más lejos posible. Tan difícil se lo pusieron sus oponentes (Nyno Vargas y Hugo Sierra), que acabó con lo que parecía una hernia... y tuvo que ser evacuado de emergencia.

Pus bien, ahora hemos sabido más sobre su estado de salud gracias a las palabras de Carlos Sobera: "Está bien, está bajo la supervisión del equipo médico y le están haciendo las pruebas pertinentes para valorar sus dolencias. Él sigue en las mismas condiciones que vosotros en cuanto a comida y aseo, pero de momento no se puede reincorporar", dijo para tranquilizar tanto a compañeros -que le desearon lo mejor- como a familiares -en la distancia-. ¡Menos mal!

Ana María, su fiel cuidadora

La que ya se ha ofrecido a hacerle la vida más fácil cuando vuelva es Ana María Aldón: la mujer de Ortega Cano ha sido objeto de rumores por su evidente acercamiento al empresario, algo a lo que ella es por completo ajena, pero desde luego tanto halago no le viene nada bien: "Quiero que vuelva. Me di cuenta de que era una hernia porque mi marido y mi hijo lo han tenido. No va a poder hacer esfuerzo. Yo le voy a dar aliento para que se quede aquí y nosotros le ayudaremos a hacer las cosas. No hace falta que haga tanto esfuerzo", dijo muy servicial...