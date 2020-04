Sí, has leído bien el titular: ¡España se ha hecho con el triunfo en Eurovisión! Y, para una vez que pasa, no lo hemos podido disfrutar con su pompa, su boato, sus actuaciones estelares, su brillo, sus falsetes imposibles y sus 'twelve points go to...' que nunca iban a parar a España... ¡pero este año así! ¿Y cómo es posible, si no se ha celebrado Eurovisión, ni tampoco se va a celebrar? Pues porque RTVE ha hecho una votación online con los temas de tooodos los países que habían pasado a la final y que íbamos a ver el próximo mayo en Róterdam (Países Bajos)... y Blas Cantó se ha hecho con el 34% de todos los votos, alzándose así con el primer puesto, 51 años después de la última victoria, la de Massiel con su 'La La La'.

Desde que estalló la crisis del coronavirus, miles de eventos nacionales e internacionales han tenido que ser cancelados, y Eurovisión no fue menos, dejando las ilusiones de muchos españoles en el aire después de que Blas Cantó, tras años siendo pedido por los fans para representarnos en el festival, fuera elegido para luego quedarse con las ganas. Y peor noticia tuvimos cuando nos enteramos de que ni Blas ni su 'Universo' podrían defendernos en 2021... ¡así que, al menos, ahora que nos quiten lo bailado!

Desde luego, ya es mala suerte, pero le deseamos todo lo mejor a Blas en sus futuros proyectos, y en los recién estrenados también, como su nuevo single junto a Pastora Soler, 'Mi Luz', que saldrá este 2 de abril. ¡Ánimo!