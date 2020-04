Anabel Pantoja, con síntomas de coronavirus y sin hacerse la prueba

View this post on Instagram

Mucha tranquilidad a los míos, solo quería explicarlo yo misma tal cual ha pasado. Viernes empecé con tos y fiebre, seguidamente con síntomas que me preocupaban, finalmente los médicos que por supuesto tienen más prioridades han decidido mandarme a casa con mi tratamiento y realizar una buena cuarentena. Al no tener fiebre ya, ni problemas para respirar, puedo estar tranquila. A todos los que os ha podido pasar lo mismo que a mí, llamar a vuestro teléfono 📱 que os corresponda, y estaréis súper asesorados para este tipo de situación. 👌🏻💊☎️💉🛏🙏🏼 #yomequedoencasa #seguimosluchando