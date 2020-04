'Lety la Horrible y el internado diabólico' es el primer libro de la cantante y promete amenizar las horas por el encierro por coronavirus.

y promete amenizar las horas por el encierro por coronavirus. La cantante escribió esta novela de ficción en 2008 y cuenta la historia de una niña con poderes que se cría en un orfanato de Nueva York.





Los fans de Leticia Sabater están de enhorabuena. Ya está a la venta 'Lety La Horrible y el internado diabólico', el primer libro de la cantante que promete amenizar las horas que tenemos que pasar en casa por culpa del coronavirus. Leticia escribió esta obra, su primera novela de ficción en 2008 pero, hasta hace unos meses, ninguna editorial se atrevió a publicarlo. Aunque no es autobiográfica, la autora reconoce que si tiene algunas cosas suyas. "Yo he vivido en primera persona dos de las sensaciones más fuertes y dolorosas que se pueden vivir, y he podido plasmarlas de una manera muy certera al haberlas sufrido también: el bullying y la desaparición de mi novio justamente mientras escribía uno de los capítulos con un tema similar. Fue durísimo escribir entre lágrimas y más lágrimas ese capitulo mientras lo vivía en carne propia" contó.

Cedida Leticia Sabater

'Lety La Horrible y el internado diabólico' cuenta la historia de Lety que vive en un horrible orfanato de Nueva York bajo las órdenes de la cruel Miss Hortensia. Un día recibe una noticia que lo podría cambiar todo para siempre: un matrimonio de multimillonarios está pensando en adoptar. Cuando parece que su vida va a cambiar para siempre, Lety descubre que tiene poderes. ¿Qué pasará con su vida? Para saberlo, tienes que leer el libro de Leticia Sabater. ¿Te animas?