Rocío Flores lo da todo en 'Supervivientes' bailando 'twerk'

Sin duda alguna, España es un país de contrastes. No hay más que ver, por ejemplo, las diferencias entre el norte y el sur de nuestro país o la mezcla de personas que lo pueblan: tan pronto ves a un 'heavy' o una 'pija' compartiendo bar, o a una folklórica llegar a lo más alto del flamenco... y a su nieta moviendo el culo delante de toda España. Efectivamente: estamos hablando de Rocío Jurado y su nieta, Rocío Flores, que ha decidido cambiar la herencia familiar flamenca ¡por el twerk! Y es que la niña ha dado una clase magistral de mover 'el pandero' delante de todos desde 'Supervivientes 2020'.

Mediaset

Jaleada por José Antonio Avilés, con el que ha tenido sus 'tira y afloja' últimamente, pero parece que vuelven a ser 'amiguis', Rocío se apoyaba en un arcón de provisiones para enseñar al colaborador cómo se mueve el culo, ya que a él le resultaba imposible: arriba, abajo, arriba, abajo... un movimiento hipnótico que provocó las risas del joven: "¡Con todos ustedes, la nieta de la Jurado bailando twerking!", decía con cachondeo.

Mediaset

Sin embargo, no eran todo risas, porque parecía que Fani, al verla de lejos, se picaba con ella: "Como me pongo yo a hacer twerking… ¡madre mía!", decía mientras pelaba almendras, un comentario que o pasaba desapercibido para la nieta de la Jurado: "Pues ven, que yo no sé", respondió con humildad. "A mí se me da que te cagas", apuntó su compañera, y es que en bailes sexies, como el que se marcó en 'La isla de las tentaciones' con Rubén y que acabó en el sofá de la villa, ¡no le gana nadie!