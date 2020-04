La noche la última cena de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' prometía emociones fuertes, y no sólo porque la encargada de cocinar era Carmen Borrego, sino por todo lo que iba a acontecer en aquella casa. La hija de María Teresa Campos consiguió hacerse con el preciado triunfo como la mejor anfitriona, pero hasta llegar ese momento, tuvo que enfrentarse a una de sus peores pesadillas... y no, no hablamos de Víctor Sandoval (con el que parece que, por cierto, se ha arreglado... más o menos), sino de aquel que le hizo la vida imposible hace unos meses: Payasín.

Mediaset

El cómico le hizo pasar unos días inolvidables (para mal, queremos decir) durante su estancia en 'Sálvame okupa', ya que por culpa de un tartazo en una de las pruebas, Carmen le cogió un miedo terrible a los payasos, además de llevarse de recuerdo unos dolores de cervicales que acabaron por obligarla a llevar collarín con una semana de reposo. Sin embargo, Carmen ya estaba preparada para cerrar ese capítulo en el que también se ganó la fama de no tener sentido del humor... y aprovechó la cena en su casa para poner fin a aquel mal recuerdo.

Mediaset

Carmen decidió invitar a Payasín para hacer las paces, y parecía que el personaje estaba por la labor: "Yo creo que él también ha debido de pasarlo mal", decía Carmen, y como si fueran amigos de toda la vida, la Borrego le invitaba a cocinar con ella el postre: merengue. Vamos, que no sólo conseguía tenerle en su terreno calmadito ¡sino que además el pinche de cocina le salió gratis!

Mediaset

Al final, Payasín compartió mesa con el resto de invitados a la hora del postre, y fue un gesto agradecido por todos: "Creo que esto demuestra el sentido del humor que tienes después de todo lo que ha pasado", señaló Bibiana Fernández. "Esto se merece un aplauso", añadió Víctor Sandoval... que también demostró su humor y solidaridad con Carmen ¡llevándose él un tartazo!