El exmarido de Carmen Martínez-Bordiú nos ha dado un buen susto. Hace unos días, el pasado 19 de marzo, el propio José Campos daba la noticia en su Instagram con una imagen en la que aparecía ingresado en el hospital. En su caso no se trataba del coronavirus. "Ha sido un ictus. Poco a poco. Os quiero", escribió junto a la foto. Afortunadamente ya se encuentra en casa confinado con su mujer, Marian Sousa, con quien contrajo matrimonio en 2014, y junto a su hija Martina, de cinco años.

¿Cómo te encuentras?

Mejor, ya me han dado el alta y estoy en casa. Además no es momento de estar en hospitales por lo del coronavirus. Me encuentro muy bien, pero reconozco que ha supuesto un gran susto.

"Ahora estoy todo el rato con mi hija"

Debió de serlo...

Sí que lo fue. Me empecé a encontrar mal y me llevaron al hospital. Lo pudieron coger a tiempo y los médicos consiguieron estabilizarme.

Ahora toca cuidarse.

¡Claro! Se me han olvidado algunas palabras y me cuesta decir frases largas. Por eso, desde casa, mi logopeda me manda ejercicios estos días para que vaya haciendo. Voy poco a poco, pero me encuentro bastante bien.

Por lo menos, ya estás en casa con tu niña.

Estoy disfrutando mucho de ella, que está guapísima. Además como tampoco puedo ir a trabajar a mi restaurante porque está cerrado, como todos, estoy todo el rato con ella. El otro día practicábamos con la raqueta y todo.

Un gran susto

José Campos (54) ingresó en el hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander tras sufrir un ictus. Él mismo colgó esta imagen en su Instagram el pasado 19 de marzo. Ahora ya está en casa, pero el empresario reconoce haberlo pasado regular. Menos mal que su mujer lo llevó al centro hospitalario en cuanto empezó a sentirse mal y los médicos pudieron estabilizarle a tiempo. Ya se recupera en casa y sOlo sueña con poder volver al trabajo después de que remita la crisis por el coronavirus. Campos es administrador único desde 2007 de un bar en Santander, Galerías Culturas. Este restaurante de estilo rústico cuenta con mucha fama en la ciudad por sus buenos platos y, según publica 'El Español', genera unos ingresos de 280.000 euros al año. Gran parte de su éxito reside en José, que se encarga personalmente de estar al otro lado de la barra para atender a sus fieles.

Siete años de matrimonio

Él era 13 años más joven, pero no fue ningún impedimento. José y Carmen se conocieron en 2005 en Santander y lo suyo fue un flechazo. Se casaron el 18 de junio de 2006 en Cazalla de la Sierra (Sevilla), pero su amor les duró hasta 2013. Campos acusó a su ex de haberle sido infiel.

Una vida tranquila

Desde que se rompió el amor con Carmen Martínez-Bordiú, José Campos ha dejado de lado los saraos y las fiestas. Ahora vive tranquilo en Santander, donde tiene negocios de hostelería, junto a Marian y su hija Martina. Cuando salió del hospital, el empresario colgó esta foto tan positiva.