Como buena influencer que se precie, la canaria Aurah Ruiz ya nos había mostrado su casa a golpe de video para sus canal en Mtmad o a través de su perfil de Instagram. Sin embargo, en su último video para 'Original Aurah' nos ha hecho un tour por todos y cada uno de los rincones de su hogar.

Y es que desde que se mudara a su casa con su hijo, la ex concursante de 'GH' ha hecho algunos cambios. Así lo ha ido decorando a su gusto y le ha puesto mucho cariño. En su nuevo video hemos podido ver desde el salón hasta el tocador que tiene montando en su dormitorio.

En esta visita virtual que hemos hecho a la casa de Aurah hemos conocido por primera vez un lugar que nunca había mostrado: la habitación de su bebé, Nyan.





El video de Aurah comienza en su dormitorio, donde se puede ver una pantalla de televisión enorme donde se podía ver el vídeo musical de Alex Rose, Déjate Llevar feat. Ft. Lyanno, Farruko & Larry Over.



Mtmad

Aurah explica que al principio de mudarse a esa casa apenas prestó atención a la decoración porque estaba pendiente de otras cosas (ahí lo ha dejado caer, ¿se referirá a sus líos con Jessé, el padre de Nyan?) y porque con un niño en casa no estás para poner jarrones ni cosas de esas.

Aurah explica que su casa no es muy grande y que no es suya, si no que vive de alquiler. Está muy cerca de la casa de su padre, así que está muy contenta por tenerle a solo dos calles porque así la puede ayudar mucho.



Para no ser muy grande, Aurah tiene un sofá esquinero gigantesco en color gris sobre el que ha colocado un espejo también enorme para dar mayor sensación de amplitud como ella misma explica. El salón está todo decorado en blanco y negro y en él también hay una tele de muchas pulgadas con luces led.

Aurah ha pegado todos los dibujos que Nyan trae de la guardería encima de la puerta de la cocina, lo que le da un toque especial a ese entorno tan frío.

Con este vídeo también nos hemos enterado de una norma que tiene Aurah en casa y es que en no permite la entrada con zapatos de la calle. Así que tiene zapatillas de estar en casa para los invitados. Medida muy europea y que apoyamos mucho (por lo menos la redactora que os escribe esto).

También explica por qué nunca ha enseñado la habitación de Nyan. Hasta ahora ha querido respetar "su espacio", pero ahora la ve tan bonita que ha querido enseñarla a la gente que la sigue y la apoya desde siempre.

Así que ahora la ha enseñado y hemos podido ver que Nyan tiene una habitación con muchos juguetes que tal y como Aurah explica, ahora la tenía recogida pero normalmente la tiene hecha un caos ¡normal con un niño pequeño!

En ella hemos visto su cuna y hasta un Mercedes en el que Nyan sale a pasear, pero ahora está aparcado hasta que pase la cuarentena.

Además, Aurah también ha enseñado su cuarto y nos explica que ha tenido que comprar cómodas y estanterías porque tiene muchísima ropa, "demasiada", confiesa.

Igualmente, nos ha enseñado su cama y sus rincones favoritos, donde un tocador con cosméticos tiene un lugar destacado.