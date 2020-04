Paula González (GH 15) relata su pasado con las drogas: "Empecé a fumar con 9 años"

Aunque ahora veamos a Paula González como una influencer de éxito después de hacerse con el maletín de 'GH 15' en 2014, parece que lo de amueblar la cabeza le ha costado un tiempo. Paula siempre ha tenido que aguantar acusaciones sobre su pasado, y es que ella nunca ha escondido su atracción por drogas como el cannabis. A pesar de que ya está de lo más normalizado (aunque no por ello es legal), hace tan sólo unos años ver a una persona fumando esta sustancia era motivo suficiente para señalarla, y ahora Paula, que ha conseguido dejarlo atrás, ha contado cómo fue esa relación con las drogas que acabó siendo destructiva.

Mediaset

La joven ha contado en su último capítulo para MTMad que las drogas se le cruzaron en su vida muy pronto: "El primer cigarrillo que me fumé fue como con 9 años. Era un cigarro que le robé a mi madre, me lo llevé a la escuela y lo compartí con cuatro amigas", ha contado, aunque la experiencia no fue nada bien: "Estuvimos una semana tosiendo y fue asqueroso".

Mediaset

Pero Paula era una chica curiosa, y todo lo que no correspondía a su tierna edad quería probarlo ya: "tabaco, relaciones sexuales, alcohol, piercings, tatuajes...", relata, y es que todo le pilló tan joven porque no tenía una relación fluida con su madre, que era la que se suponía que debía educarla en lo que estaba bien o mal: "no me sentía cómoda contándole lo que hacía, lo que me apetecía, a quién había conocido... le escondía todo. Pero llegó un punto en el que se dio cuenta de que había fumado, porque los padres no son tontos, y a partir de ahí se desencadenó una relación que nunca ha llegado a mejorar".

Estando así el panorama, a Paula le tocó madurar muy rápido, y con 14 años decidió irse con su padre a vivir a Hawái, donde probó con otras sustancias: "Allí tenía acceso total a la marihuana. ¡Estaba en Hawái! Pero me daba miedo contárselo a mi padre, porque él es muy inteligente... pero yo también, así que seguí fumando pero me compré gotas para los ojos, perfume, chicles de menta... y claro, llegaba a casa tan fresca. Así estuve hasta que se lo conté. Y se enfadó muchísimo", ha dicho en el vídeo.

Mediaset

Pero llegó un día en el que tuvo que dejarlo, y a pesar de que fumaba marihuana prácticamente a diario, su entrada en GH significó el fin de su tentación: "Entré y nunca tuve mono ni ganas de fumar nada. Incluso dejé de fumar tabaco en la casa", algo que con el tiempo también ha dejado: "Fue sin darme cuenta, ni lo decidí. Fue en plan 'hoy no me apetece'. Realmente, me costó cero, porque no tenía ninguna dependencia".