Tras la ruptura con Gianmarco, Adara cuenta su versión de los hechos.

El italiano insinuó que ella le había sido infiel.

La relación de Adara Molinero y Gianmarco Onestini ha sido una montaña rusa de sentimientos. Desde que surgió el flechazo en la GH VIP, los jóvenes han tenido constantes altibajos y pruebas que han puesto a prueba su amor.



Es verdad que Adara tenía una pareja y un bebé cuando empezó a tener sentimientos por el italiano y cuadrar todo en su vida no ha sido fácil. Sin embargo, una vez iniciada la relación parecía que todo iba sobre ruedas. Pero nada más lejos de la realidad. En pleno confinamiento por la crisis del coronavirus, Gianmarco descubrió unos mensajes entre su chica y Rodrigo Fuentes que no le gustaron un pelo. Tan poca gracia le hicieron que no dudó en poner rumbo a Italia en pleno estado de alarma dejando a Adara compuesta y sin novio.

La ganadora de 'GH' no da crédito a lo que ha pasado y ahora ha querido dar su versión de los hechos en el canal que tiene en Mtmad.

Mtmad

Adara ha revelado el contenido de las conversaciones que mantenía con Rodri y por las que Gianmarco decidió romper con ella. Además, ha confesado cómo se encuentra tras las críticas ha recibido y ha querido mandar un mensaje a su amado tras esta abrupta ruptura.



Adara comenzaba el vídeo visiblemente afectada explicando que el día que Gianmarco se marchó, lo hizo sin despedirse de ella ya que se fue cuando estaba durmiendo. "Al comprobar que no estaba, me sentí destrozada, con un mal cuerpo que ni imagináis" narraba.

Entre lágrimas, Adara confiesa que estaba escribiendo una carta a Gianmarco en la que le preguntaba qué había hecho mal para poder arreglarlo cuando leyó los mensajes que él estaba poniendo en redes dando a entender que le había sido infiel y que por eso se iba a Italia.

"Es totalmente mentira" explica Adara respecto a este tema. "Si él me quiere, o me quería, y es mentira todo eso, ¿por qué da pie a que la gente me sentencia, me juzgue y me machaque cuando yo no he hecho nada de lo que él ha dicho? No puedo creer que, si él me quería o estaba mínimamente enamorado de mí, haya podido hacer algo así. No puedo creerlo todavía" continúa rota de dolor.

"No hacía falta todo esto. Si quería estar con su familia lo habría entendido, no hacía falta liar todo esto. ¡Qué fuerte, madre mía, es que no puedo creerlo! No pido a nadie que me crea, la gente está en todo su derecho de pensar lo que quiera. Esto ha sido un tortazo para mí increíble, ha sido superdecepcionante" seguía diciendo una derrotada Adara con los chorretones de máscara de pestañas en su cara de tanto llorar.

Mtmad

Pese al dolor sufrido, la madrileña le desea lo mejor a Gianmarco y prefiere no tener rencor: "Me duele muchísimo recordarlo, pero le agradezco todos los momentos felices que hemos vivido, todo lo que viví en 'Gran Hermano', y me quedaré con esos momentos. Me hubiera gustado otro final, la verdad, pero ha sido este".

Luego,. Gianmarco y ella discutieron cuando él vio los mensajes que cruzó con Rodri, pero ella le explicó que eran amigos. tras aclarar las cosas hicieron el amor pero a partir de ahí, Gianmarco estuvo muy distante con ella hasta que un día descubre que ya no estaba.

¿Convencerá Adara a Gianamrco? Estamos deseando saber la respuesta de Gianmarco. Seguro que pronto la tenemos.