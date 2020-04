Bea Retamal y Adara Molinero tienen una fuerte discusión.

La ganadora de 'GH VIP 7' ha terminado abandonando el plató por unos instantes.

Tras su ruptura con Gianmaro Onestini, la ganadora de 'GH VIP 7' ha vuelto a aparecer en un plató de televisión de nuevo para seguir apoyando a su madre en 'Supervivientes 2020'. No obstante, como era de esperar, su vuelta ha sido de todo menos tranquila. Y es que la ex azafata de vuelo se ha reencontrado con Bea Retamal, ex compañera y viaja enemiga de Adara Molinero en 'GH 17'. Aunque al principio parecía que su enfrentamiento iba a quedarse en un simple rifirrafe, finalmente la cosa ha llegada a más y Adara ha optado incluso por abandonar la gala durante unos instantes.

Telecinco

"Adara se ha largado del plató y le ha dicho a Bea que es una poligonera", comentó Jorge Javier Vázquez, presentador de las galas del reality, sobre la discusión que las ex grandes hermanas habían protagonizado durante la publicidad. "Ahí demuestra la educación que tiene esta señora que se viste de pija y al final es más chabacana que ninguna", añadió Bea.

Telecinco

Finalmente, Molinero regresó totalmente rota por la pelea. "Mi puta vida es una película. Es surrealista, no puedo hacer nada", aseguró la hija de Elena Rodríguez. "Esta chica cuando sale de 'SV' me escribió y todo bien. Y ahora me mete la puñalada. Está abriendo una veda para que se piensen que he tenido algo con Rodri cuando es todo mentira", explicó la ex de Hugo Sierra. "Eres una mentirosa", le dijo Adara a Bea.