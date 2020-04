Antonio Pavón ha tenido que abandonar el programa por problemas médicos.

No obstante, el concursante volverá en la edición de 2021.

'Supervivientes 2020' está siendo una de las ediciones más duras y extremas. Y aún eso los concursantes están aguantando como auténticos jabatos en los Cayos Cochinos. No obstante, los traspiés en la isla pasan factura. Antonio Pavón, que tuvo que ser evacuado de urgencia hace unos días por un incidente, ha tenido que abandonar el programa por prescripción médica. A pesar de que el torero tenía muchas ganas de continuar en el reality de supervivencia, sus problemas de salud se lo han impedido. Eso sí, se va con una gran sorpresa que no esperaba...

Telecinco

"Una situación inesperada ha trastocado nuestros planes de esta noche. El informe médico definitivo que esperábamos de Antonio Pavón ya ha llegado y dicho informe recomienda que esta noche debe abandonar el concurso", le comunicó el presentador al torero. "Queremos tranquilizar a la familia porque no tiene ninguna lesión de gravedad pero no es aconsejable que continúe su vida en el concurso con unas condiciones tan extremas", siguió.

Telecinco

"Creo que he luchado mucho para llegar hasta aquí y todo el esfuerzo que he hecho no puede ser en vano. Creo que he sido un buen superviviente y me merezco una oportunidad, con todo el respeto que se merece el equipo médico, bajo mi responsabilidad decido que yo quiero seguir en el concurso me cueste lo que me cueste", aseguró el concursante. No obstante, el presentador le ha confirmado que participará en 'Supervivientes 2021'.