Merche lo tiene muy claro: “Ni puedes colgarte de experiencias pasadas ni soñar todo el tiempo con el futuro. Hay que saborear la vida.” Y ella lo hace: la disfruta junto a su gran amor, su hija Ambika; al lado de quien es su pareja desde hace ya siete años, Arturo Requejo; y con una carrera musical a la que incorpora ahora un nuevo trabajo, ‘Es ahora’, un disco que ha producido ella misma y ‘excusa’ para nuestro encuentro con la gaditana, con la que siempre es un placer disfrutar de unas horas para charlar con ella de todo.



Merche, lanzas el single ‘Lo que me da la gana’, una canción de marcado mensaje feminista.

Sentía la necesidad de hacerlo porque el término se está desvirtuando. Feminismo es querer la igualdad entre hombres y mujeres, nada más. Me apetecía dar mi opinión de las cosas. ¿Por llevar un tacón y falda resulta que ahora no soy feminista? ¿Hay que dejarse pelos en los sobacos? Yo tengo una niña y normalmente los ritmos latinos están muy vinculados a mensajes machistas. Yo quería demostrarle que se puede hacer una canción bailable con el respeto por bandera.

La gaditana, con vestido dorado (30 €) de Boohoo, mules (320 €) de Magrit y pendientes (c.p.v) de Acus. Beatriz Velasco

¿Has sentido machismo en tu trabajo?

Me mosquea un poco cuando me preguntan: ‘¿Quién te ha compuesto esta canción?’ Después de 18 años en la música, ¿no sabes que las escribo yo? La única explicación es que no les cuadra que lo haga por ser chica y rubia. A Pablo Alborán, que lleva menos en esto, nadie le pregunta. Es el único “pero” que encuentro.

¿Y cómo compones esas canciones? ¿Te viene la inspiración o necesitas sentarte un tiempo a trabajar?

Hay veces que te viene una idea, una frase bonita... pero no: el 80 por ciento de mis composiciones son de sentarme. Yo soy muy organizada: me levanto a las 7 de la mañana, llevo a mi hija al colegio si no estoy de gira y luego me pongo con la guitarra a ver qué sale.

¿Te cuesta lidiar con la inestabilidad de una profesión como la tuya?

Pues no lo llevo mal, porque desde que empecé sólo soñaba con ser una artista longeva. Yo no busco ser Britney Spears o Michael Jackson. Yo siempre he tenido muy claro que quería tener hijos, una familia, no perderme el café con una amiga, ¿sabes? Siempre he querido tener vida. Las carreras largas son así, a veces los discos funcionan y otras veces no tanto. Me dedico a entretener, nunca he pensado que tengo un trabajo especial. A mí me vale con que mi hija me diga que está muy orgullosa de lo que hago.

¿Ambika es como su madre, muy ‘musiquera’?

Ella disfruta con todo, es un ángel. Me hace sentir la mujer más afortunada del mundo. Yo soy la típica madre que parece que es la única que tiene hijos (risas). No lo puedo evitar. Ojalá hubiera tenido más.

Merche posa con un vestido largo (420 €) de Antik Batik y pendientes (79 €) de Patricia Nicolás. Beatriz Velasco

¿Volverías a adoptar?

No sé puede decir de este agua no beberé, pero yo tengo ya una edad y el proceso es larguísimo. Yo esperé seis años para tener a Ambika. Cuando fui a por ella quise traerme a otro chico mayorcito con muchos problemas, era ciego. No me dejaron, me dijeron que tenía que volver a empezar. Ganas no me faltan.



¿Cómo eres como madre?

Pues intento hacerlo bien. Soy recta, en mi vida soy bastante seria. No quiero ser la madre que le da todos los caprichos a su niña. Ella tiene que saber que detrás de lo que hago hay mucho esfuerzo. Yo hice Magisterio y luego empecé a trabajar como secretaria de dirección y cursé Administración y Dirección de Empresas hasta que me lancé en la música. A mí no me han regalado nada.

Merche, muy guapa con camiseta (78 €) de Liujo, cazadora (240 €) de Ba&sh, pantalones (25,99 €) de Mango, botas (122,95 €) de Exé Shoes, pendientes de calaveras (75 €) de Patricia Nicolás y gafas (c.p.v) de Salvatore Ferragamo. Beatriz Velasco

¿Cuál es tu mayor virtud?

Tengo una parte de ingenuidad e inocencia que no he perdido desde que era niña. Eso me gusta mucho, pero también me cansa, reconozco que a la vez es uno de mis grandes defectos. El no ver venir las cosas. A veces pienso: ¿Pero no me voy a espabilar nunca? (risas). Es curioso, porque luego soy una mujer que tiene mucho carácter.



¿Tiene tu hija madera de artista?

No lo sé. Ella será lo que le dé la gana. Es muy actriz y le encanta bailar y cantar. Ahora todos quieren ser youtubers (risas). Saca muy buenas notas, pero lo que más me gusta es que sus profesores me dicen que es una niña muy compañera de sus compañeros. Supongo que te lo dirán todas las madres, pero yo lo único que quiero es que Ambika sea feliz y buena persona.

Merche luce camisa de lunares (22 €) de Boohoo, pantalón negro (25,99 €) de Mango y pendientes de tucanes (89 €) de Patricia Nicolás. Beatriz Velasco

Hace unos años tuviste un problema con Hacienda. ¿Arreglado ya todo?

Afortunadamente, ya pasó. Está encauzado y me queda muy poquito por pagar. Ya no forma parte de mi día a día. Fue un problemón, no lo voy a negar, mi estabilidad se tambaleó. Pero, lejos del susto inicial, las heridas ya han cicatrizado. Fue una etapa muy triste, es duro sentirse engañada por personas en las que confiabas y encontrarte en esa situación.

¿Y qué aprendiste de todo aquello?

Pues lo que hablábamos antes: tengo que cambiar, no puedo ser tan confiada. Hay cosas que no se pueden delegar. Las tienes que hacer tú o tu hermano.



¿Se puede tener amigos en el mundo de la música?

Es muy complicado. Durante los primeros quince años de mi carrera yo era de las que decía que ¡por supuesto! Ahora no te puedo mentir, los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Mucho ego, mucha competición. En plan: “Yo te quiero mucho, pero yo soy mejor”.

La cantante, con vestido de print leopardo en dorado (380 €) de Ba&sh, botines (79,95 €) de Exé shoes, pendientes de pantera (85 €)de Patricia Nicolás, cinturón (65,99 €) de Bimba & Lola y medias (18,59 €) de Dim. Beatriz Velasco

¿Cómo está tu corazón?

Rebosante.

Llevas desde 2013 junto a Arturo Requejo...

Ahí seguimos. La vida nos unió cuando ninguno de los dos lo esperaba y, si en el futuro queremos coger caminos diferentes, tampoco será un drama. Ni en su vida ni en la mía. De momento estamos, si compensa hay que seguir para adelante. No es todo maravilloso. Se viven baches y hay que saber superarlos.

Te planteas volver a Cádiz

Ya tengo que pensarlo en serio. Mi hija me lo pide, quiere vivir cerca del mar y de mi familia.

¿Un sueño por cumplir?

Me gustaría irme uno o dos meses al extranjero a ayudar. Pero ayudar de verdad, a dar clases de voluntaria, ya que soy maestra. También tengo otro sueño mucho más frívolo, participar en un musical.

Pincel para aplicar sombra de ojos: 6,49 €. Pincel de precisión para sombras: 6,49 € . Brocha Duo fibra para difuminar: 8,99 €. Brocha dúo fibra multifunción para el rostro: 6,49 €. Todo de Maiko Luxury Grey. Cedida

Texto: María Larrocha. Fotos: Beatriz Velasco Ayudante de fotografía: Ana Maisonave. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Patricia de Lucas para Alegría Make up. AGRADECIMIENTOS: Hotel Elba Madrid Alcalá. Calle de Alcalá, 476, Madrid.