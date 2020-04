Las hermanas Matamoros unen sus fuerzas como influencers para entretenerte en la cuarentena.

como influencers para entretenerte en la cuarentena. Después del éxito de su primer directo juntas, han repetido experiencia.

lo han vuelto a hacer... otro directo conjunto en Instagram. Mientras su hermano Diego sufre solo su contagio por coronavirus , las hermanas Matamoros parece que le han cogido el gusto aa su legión de seguidores. Si hace unos días, Anita le daba un tutorial a su hermana mayor sobre cómo maquillarse, ahora le ha tocado a Laura devolver el favor y transmitirle sus conocimientos.Eso sí, las hijas de Kiko tuvieron que lidiar con la tecnología y la cosa fue pelín desastre...

Parece que tener un novio cocinero tiene sus resultados y Laura Matamoros se está convirtiendo en toda una cocinillas que no para de trastear en los fogones en estos días de encierro. Por eso, la influencer se animó a demostrar sus dotes enseñando cómo hacer un tiramisú. Antes del directo, ya colgó los ingredientes para que su hermana pequeña y todos los seguidores los tuvieran listos.

A pesar de la preparación, el directo ya empezó con problemas porque a las 20 horas medio planeta está haciendo directos en Instagram (sí, chicas no sois las únicas) así que la conexión daba muchos problemas, se cortaba constantemente y a Laura se le veía medio pixelada. “Qué desastre, qué horror, qué agobio, qué todo”, decía Anita después.

Pero Anita Matamoros lo tenía claro: “No me voy a rendir”. Y gracias a su constancia, el tiramisú de ambas salió adelante a pesar de que tuvieron que hacerlo sin la Thermomix. “Estoy alucinando que haya hecho el tiramisú a mano”, se asombraba Laura Matamoros después de batir con el tenedor el mascarpone.

Eso sí, el resultado final parece que fue pelín diferente. Y es que Anita no tiene tanta experiencia culinaria como su hermana. “La cocina se me da muy mal”, se quejaba la influencer después de que Laura le dijera “No eres nada delicada”. Pero la hija de Makoke puso tanto empeño, no paraba de decir “qué ilusión”, que al final le salió un tiramisú delicioso que no dudé en compartir. Ahora, ¿qué será lo próximo que se saquen de la manga las hermanas Matamoros?