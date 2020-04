Esta semana nuestra edición de papel sigue al pie del cañón y ya puedes adquirir tu revista en los kioskos que durante la cuarentena siguen abiertos. Así que cuando vayas a la compra, aprovecha para comprar el QMD! de esta semana que viene cargadito de noticias.

La portada la protagoniza Belén Esteban. La princesa del pueblo nos dejó noticia bomba cuando anunció que su Miguel y ella estaban separados. Pero tranquilos, no se les ha acabado el amor. No. Belén está tan enamoradísima de su Miguel como el primer día, pero las circunstancias especiales que vive España por culpa del coronavirus han obligado a la Esteban y su marido, conductor de ambulancias, a vivir en domicilios distintos.

Miguel tiene que seguir saliendo a trabajar y, en la mayoría de las ocasiones, lleva a pacientes infectados. De ahí que él decidiera marcharse al piso en el que vivía antes de casarse con Belén y así evitar estar en contacto con ella y ponerla en peligro.

Hay que recordar que Belén es grupo de riesgo frente a esta enfermedad debido a la diabetes que padece. De ahí que incluso decidiera quedarse en casa y no acudir al plató de Sálvame cada día. Pero no ha dejado de cumplir con sus obligaciones laborales.

Tal y como os contamos el otro día, la Esteban está entrando en directo en 'Sálvame' para enseñarnos a hacer los ricos platos que prepara y fue así como soltó que Miguel no vivía con ella: “Lo primero que quiero hacer es mandar un mensaje a Miguel para decirle que le quiero mucho y que me casaría con él una y mil veces más. Gracias a él y a todos los sanitarios que están trabajando en la calle todos los días”, dijo.



¿Y entonces con quién está compartiendo estos días de cuarentena Belén? Pues ni más ni menos que con su hija Andrea, que nada más enterarse de que iba a decretarse el Estado de Alarma voló desde Inglaterra (donde estudia) para pasar estos días con su madre.



Pero no sólo de Belén hablamos en nuestra revista. Además, podrás leer la entrevista a José Campos tras sufrir un ictus en la que nos explica cómo se encuentra y las secuelas que podría tener, Merche nos presenta su nuevo disco 'Es ahora' y los mejores contenidos de moda, belleza y salud para que no te aburras en los ratos libres de tu aislamiento.

Desde Hearst queremos estar contigo en estos duros momentos y con QMD! lograrás desconectar un buen rato ¡no te pierdas nuestro nuevo número!