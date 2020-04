Gloria Camila: “ No estoy nada de acuerdo con la actitud de Ana María”

La hija de Ortega Cano se posiciona a favor de Rocío Flores tras su último desencuentro.



Mucho estaba tardando en ocurrir. Gloria Camila se ha cansado de defender a Ana María Aldón en 'Supervivientes'. Estaba claro que el papel de la hija de Ortega Cano en el plató del reality no iba a ser sencillo y así ha sido. En todo lo que llevamos de concurso, la joven ha ido dando capotazo con la maestría torera de su padre para lidiar en su papel de defensora de Ana María Aldón mientras que ésta daba la espalda a Rocío Flores. Y es que Gloria y su sobrina no solo son familia, sino amigas íntimas y con la amistad no se juega. Hasta ahora, la ex de Kiko Jiménez había aguantado el tipo y sacado la cara por la mujer de su padre. Hasta ahora. Gloria Camila no ha podido más y se ha puesto del lado de Rocío dando la espalda a Ana María Aldón.

En la última gala de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Rocío Flores cómo se sentía después de ver un vídeo que mostraba el buen rollito entre Ana María Aldón y su archienemiga Yiya. “Yo una persona que hace daño a parte de mi familia yo no la aprecio. Pero Ana María es totalmente libre de hacer y deshacer con su vida lo que ella considere oportuno”, respondía la hija de Antonio David poniendo cara de circunstancia.

La situación resultó ya pelín repetitiva cuando Ana María Aldón volvía a sacar la cara por ella misma sin dedicarle a Rocío ni un gesto de empatía. La mujer de Ortega explicó cómo era realmente su relación con Yiya:“La palabra colega no, somos compañeras de concurso, somos rivales. Lo que quiero es tener una convivencia lo mejor posible con todos”.

Pero ay amiguis que aún faltaba Yiya por “rematar” y meter baza en el conflicto dejando una nueva pullita. “A mí personalmente lo que piense Rocío me es indiferente. Me alegra mucho saber que Ana María me quiere y que me lo diga muchas veces. Ana María me lo ha dicho en más de una ocasión”, soltó la andaluza ante la cara de estupor de Rocío.

Jorge Javier Vázquez daba a la mujer de Ortega una nueva oportunidad de defenderse durante las nominaciones, pero lo que hizo la diseñadora fue cavar su propia tumba. “Siento que vengo a hacer mi concurso y es lo que estoy haciendo. Como Rocío ha estado en otra isla y otra playa yo he estado mucho más tranquila que la semana que coincidieron. No puedo estar matándome con mis compañeros de playa y con los que se llevan mal con Rocío”, explicó Ana María.

Ahí es cuando Gloria Camila comenzó a revolverse en su silla en plató y a negar con la cabeza. Se acercaba el fin de su papel como defensora de Ana María. “Al principio intenté entender su postura pero hoy, desde luego, no estoy nada de acuerdo con la actitud que ha cogido. No lo entiendo”, sentenció. ¿Será este el fin del buen rollo entre la hija de Ortega y su mujer? ¿Tomará partido el diestro? ¿Irá Gema, la hija de Ana, a defender ahora a su madre? Las dudas nos invaden ¿a vosotros no?