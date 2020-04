Bernie Ecclestone anuncia que será padre (de nuevo) ¡con 89 años!

No te estamos tomando el pelo: tras la muerte del padre de Julio Iglesias en 2005, tenemos un nuevo papuchi entre nuestros famosos, y no es otro que el magnate multimillonario de la Formula 1 Bernie Ecclestone, que a sus 89 años ha anunciado ¡que va a ser padre! El empresario parece seguir en activo a pesar de la edad, y ni eso ni los achaques han impedido dejar embarazada a su mujer, la directora de marketing Fabiana Flosi, de 44 años. La pareja, que comenzó a salir en 2009, continúa con su amor viento en popa y, tras 8 años casados, la relación ha dado sus frutos.

Gtres

Ha sido el propio Bernie el que ha dado la buena nueva a través del canal Sport 1 en una entrevista telefónica: "Nacerá en verano. ¡Esperemos que aprenda pronto a jugar al backgammon!", bromeó desde su granja cercana a Sao Paulo, donde se ha encerrado en estos días de cuarentena con su esposa, que por otro lado añadió que lo único que desea es que "el bebé nazca sano".

Este será el primer hijo para Fabiana, para el que por cierto aún no han desvelado nombre, pero para Bernie será ya el cuarto. El magnate tiene en su 'haber' 3 hijas: Deborah, de 65 años (fruto de su matrimonio con Ivy Bamford), y Tamara y Petra, ambas nacidas de su relación con Slavica Radic. Las dos últimas, hechas todas unas socialités, llevan una vida mucho más pública, y protagonizaron la polémica más sonada de la familia al no acudir al enlace de su padre con Fabiana en Gstaad por no aprobar ese matrimonio.

Gtres

Quizá pensaban que aquello no iba a ningún lado... pero lo cierto es que llevan 11 años juntos, y sumando. Está claro que Bernie, que será padre sólo unos meses antes de cumplir los 90 años, quiere dejar el listón bien alto y seguir con las botas puestas...