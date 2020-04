View this post on Instagram

Despues de unos dias de vuelta a la realidad y recapacitar sobre mi experiencia, con lo que me quedo de supervivientes, es el valorar todo lo que tenemos, las amistades, el tiempo con la familia, empatizar con los que tienen menos. Me he dado cuenta que soy muy afortunado, que tengo techo, cama, comida, ropa limpia, calefacción. Al principio no sabia de lo que era capaz, y me he sorprendido en todos los sentidos. Me siento orgulloso, y me fui con la cabeza bien alta. Gracias. @supervivientestv Pd: Somos capaces de muchas cosas, nunca os sintais inflavalorados, y que nadie os diga que no valeis. Si teneis un sueño protegerlo y cumplirlo, aunque os caigais todas las veces os levantarais mas fuertes que nunca. Para mi esto fue un sueño cumplido, quedan mas por venir. Abrazos, VAMOS A TOPEEE‼️#supervivientes2020 #suuu