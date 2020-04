Kiko Jiménez se ha sumado al gesto de muchos en esta cuarentena, una especie de reto viral: Raparse el pelo.

Sofía se ha estrenado como peluquera y ha dejado a su chico como nuevo.

"Mi primera vez", con estas contundentes palabras anunciaba Sofía Suescun que se enfrentaba a... nada raro, no penséis mal, su primera vez con una maquinilla en las manos. Es la primera vez que la joven se convertía en peluquera y el valiente que se ha puesto en sus manos no podía ser otro que su chico, Kiko Jiménez. Algo que él mismo ha confesado, ha hecho como un auténtico "acto de amor": "Mi amor, mi amiga y ahora también mi peluquera. Esto es algo que solo podría hacer por amor y ella me ha convencido, te amo 💇🏽‍♂️", ha escrito el joven junto a la imagen del resultado. Pero esperad, antes de eso... Así ha sido el momento estilista de Sofía.

Aunque algunos, al verlo, han asegurado que le estaba haciendo "un destrozo", otros se preguntan cómo es posible que esta chica valga para todo... ¿Qué os parece? Lo cierto es que lo bueno de este reto en cuarentena es que aunque el rapado quede mal, ¡nadie lo va a ver!

Venga, ya os enseñamos el resultado... ¿Estáis listos? Tres, dos, uno... ¡Así es el nuevo Kiko Jiménez!

Sus seguidores, sobre todo los que más conocen a Kiko, le han dado la razón en que esto es todo un acto de amor, porque parece que el joven amaba su pelazo... "Vaya Pelasoo jajajajajjaa si te has cortado el@pelo está claro que es por amor bro jajajajaja", le comentan algunos de sus amigos. Y no ha faltado quien ha aprovechado para meter cizaña con un: "Gloria Camila pela mejor". Pero eso lo vamos a olvidar...