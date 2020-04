A Kiko Hernández no le gustó nada el canal de Alejandra Rubio en Mtmad y no dudó en criticarla duramente.

Alejandra Rubio ha vivido una tormentosa semana llena de críticas, sobre todo por parte de 'Sálvame'.

Son muchos los frentes abiertos que tiene Alejandra Rubio entre los colaboradores de 'Sálvame', y es que algunos la tachan de no haber heredado en absoluto las dotes comunicativas de su familia, otros de aprovecharse... Pero, sin duda, el conflicto más recurrente es el que tiene con Rafa Mora. Sin embargo, su mayor quebradero de cabeza ha llegado con unos rumores que aseguraban que había insultado duramente a Lydia Lozano. Pero, ¿cuánto hay de cierto en eso? Belén Esteban no dudó en defenderla públicamente:

"He hablado con Alejandra y la he regañado. Ella me dice que no lo ha dicho y yo le he dicho que tiene que tener mucho cuidado", declaraba Belén que 'defendió' a la nieta de María Teresa Campos de Miriam Saavedra con uñas y dientes.

Ahora ha sido ella misma la que ha querido defenderse y lo ha hecho en 'Viva la vida', asegurando que nunca dijo eso. Considera que los colaboradores de ‘Sálvame’ no la conocen ni saben cómo es ella, y asegura que para nada es como la pintan. Asegura que “me puedo equivocar pero a mí también me tienen que pedir perdón por muchas cosas y no lo han hecho”.

telecinco

Admite que hay cosas que le han hecho daño, confiesa que no le afecta demasiado lo que digan de ella y cree que se ha hecho una montaña de un grano de aren. Además, dice que no se siente traicionada por los colaboradores de ‘Sálvame’ porque no son sus amigos.