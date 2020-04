Adara ha querido dar su versión sobre los mensajes en los que flirteaba con Rodri, su compañero de edición de 'GH'.

La joven ha sufrido un ataque de ansiedad y ha tenido que ser atendida por el personal médico

La ganadora de 'GH VIP 7' puede seguir enamorada de Gianmarco

El fin de la relación de Adara y Gianmarco ha sido una de las rupturas más mediáticas de las últimas semanas. Cuanto todo parecía que se había solucionado entre ellos y que mantenían una excelente relación, pues incluso habían decidido pasar juntos la cuarentena -con todo lo que conlleva una convivencia encerrados sin poder salir de casa- el italiano anunciaba que se marchaba a su país, dejando a la ganadora de 'GH VIP 7', destrozada. Durante toda esta semana se han dado diferentes versiones de la ruptura de la pareja.

Por un lado están los que creen que la huida de Gianmarco a Italia no tiene nada que ver con los mensajes que se mandó Adara con Rodri, sino que más bien ha sido la excusa perfecta para dejar a Adara. Por otro lado están los que apoyan a Gianmarco y creen que Adara y Rodri sí han flirteado. Así para aclarar toda su polémica ruptura con el italiano, Adara se ha sentado este sábado en 'Sábado Deluxe' para hacer frente a todas las versiones que han salido a la luz sobre el fin de su relación con Gianmarco.

Decepcionada con su amor con el italiano



Adara ha reconocido que se ha “desenamorado” de Gianmarco: “Totalmente no porque es imposible pero cuando alguien te decepciona de esa manera tan fuerte, hay algo que se rompe”. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha explicado que la cuarentena en pareja era prácticamente perfecta pero que los mensajes de Rodri de 'GH 16' desencadenaron todos los problemas.

“Estábamos los dos en la cama hablando cuando me sonó el móvil. Él me lo quiso coger pero yo le dije que no porque era una conversación privada. No le di el teléfono y se cabreó muchísimo. Al final me lo cogió sin mi permiso y se encerró en el baño. Cuando salió estaba muy enfadado y yo le pedí disculpas e intenté arreglarlo. Yo no quería estar mal con él y al final terminamos acostándonos tres veces. Lo habíamos solucionado”, ha explicado en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, ya no había rastro de Gianmarco en su domicilio, el joven italiano se había marchado sin despedirse.

El celoso era Gianmarco

Aunque han sido numerosas las ocasiones en las que se ha acusado a Adara de ser una persona muy celosa, la entrevistada ha desvelado que Gianmarco le pidió que borrara todas las fotos que tenía con Hugo Sierra en redes sociales y que, cuando ella le pidió que hiciera lo mismo con un vídeo de una chica con la que se había liado, él se negó.

Adara se enfrenta con Marta López y acaba abandonando el plató con un ataque de ansiedad

La relación entre Kiko Matamoros y Adara nunca ha sido buena pero esta noche las cosas han ido más allá, hasta el punto que Adara ha abandonado el plató con un ataque de ansiedad y ha tenido que ser atendida por el personal médico del programa.

Desde el principio de la entrevista, Kiko Matamoros ha puesto en duda la versión de Adara sobre la ruptura con Gianmarco y ella le ha devuelto los ataques metiéndose con su novia Marta. La aludida ha entrado por teléfono para pedirle a Adara respeto pero la dos han acabado discutiendo ante la mirada molesta de Matamoros. Algo que ha hecho estallar a Kiko y ha acabado atacando a Adara sobre los motivos que según él desmoronaban la versión de que la joven no había intentado volver con Hugo Sierra.

Una vez Adara ha abandona el plató, Kiko Matamoros ha continuado explicándose, asegurando que Adara ha engañado “a todo el mundo” y a su expareja, Hugo, el primero: “Ellos dos llegaron a unos acuerdos que luego ella traicionó y jugó con determinadas cosas a las que habían llegado, con compromisos con Hugo que luego no cumplió. Creo que ella pensaba que estas cosas no se iban a saber nunca”, ha dicho el colaborador intentando entender la reacción desmesurada de Adara.