Bea Retamal y Adara Molinero tuvieron una fuerte discusión durante la última gala de 'Supervivientes 2020'.

Las jóvenes fueron compañeras en 'GH 17' y ahora se han reencontrado envueltas en un polémico triángulo amoroso.

La ruptura de Adara y Gianmarco Onestini está abriendo más frentes de guerra de los que quizá esperaba la ganadora de 'GH VIP', y es que todo se produjo, supuestamente, por unos mensajes de Adara se habría estado mandando con Rodri Fuertes, ex compañero de 'GH 17' y ex novio de Bea Retamal. Ya os podéis imaginar el lío... ¿Lío por qué? Porque precisamente Bea compartió edición con ellos y vio como Adara y Rodri tontearon en sus narices, aunque finalmente fue ella quien conquistó al joven, ver que ahora retoman contactos escuece... Y se ha liado.

En la última gala de 'Supervivientes 2020', a la que acudieron ambas, estalló la guerra, pero ni de lejos se quedó ahí. Bea ha asistido este fin de semana a 'Viva la vida' y ha hablado del tema, y prepárate Adara porque no te va a gustar.

telecinco

Asegura que Adara no la dejó expresarse porque ella “no escucha, ese es su problema”, y añade: “Cuando no se le da la razón, ataca y llora con una pataleta como una niña de quince años”. Toma ya... Pero eso no es todo, ha atacado duramente: “Yo no voy ni a revistas a vender mi vida ni a platós, si tú vendes lágrimas yo tengo todo el derecho a comentar tus lágrimas”, sentenciaba. Lo que tiene claro es que a Adara le ha gustado siempre Rodrigo.

Bea considera que “durante este tiempo he aprendido mucho pero esta chica no quiere aprender ni escuchar” y asegura que Adara le hizo un feo gesto que no se vio por televisión, como una especie de cuernos (¿qué insinuaba?), “Me da pena su vida porque vive engañada y vende lo que sea por estar en televisión”, zanjaba.