Rocío Flores se plantea abandonar el concurso debido a los ataques de Yiya.

La hija de Rocío Carrasco ha respondido de manera contundente a Ana María Aldón.

Es la primera vez que Terelu se posiciona a favor de la hija de su gran amiga Rocío Carrasco.

Ana María Aldón está demostrando durante 'Supervivientes' que es una concursante que va por libre. No se ha posicionado en ningún momento, incluso cuando lo ha necesitado la joven, a favor de Rocío Flores. De hecho, en la última gala de 'Supervivientes' se veía a la mujer de Ortega Cano diciéndole a Yiya, la concursante con la que peor relación mantiene la hija de Rocío Carrasco, que ella no era "Rocío Flores" en un tono un tanto despectivo. Algo que, por supuesto no sentó nada bien a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco tal y como lo demostró con su épico zasca a la mujer del torero.

El momento en el que Ana María hablaba de esta manera de la nieta de su marido quedaba grabada en la memoria de todos. Y este sábado en 'Viva la vida' los colaboradores del programa comentaban lo sucedido. Entre ellos, Terelu que se ha posicionado del lado de Rocío Flores en su momento más difícil. Terelu se ha mostrado escandilazada con la actitud que tiene Ana María Aldón con Rocío Flores.



"Estoy escandalizada con Ana María Aldón. Aunque no quieras a una persona, aunque sea para no quedar mal defiéndela. No tengo ningún trato con Rocío pero le entiendo completamente", explicaba Terelu posicionándose por primera vez del lado de la hija de Rocío Carrasco. "Me pareció de una crueldad y una falta de sensibilidad. Me parece alucinante. Solo hay que ver la cara de Gloria el otro día en la gala", continuaba explicando la hija de María Teresa atónita por la actitud de la mujer de Ortega Cano.