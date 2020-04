José Antonio Avilés tendrá que convivir con Yiya durante 48 horas.

El periodista se ha derrumbado completamente.

El periodista de 'Viva la vida' no está viviendo sus mejores días en los Cayos Cochinos. Y es que, durante el último 'Conexión Hoduras, Fani y el comunicador se han intercambiado de isla para poder resolver los distintos conflictos que tienen con sus compañeros. Una idea que a José Antonio no le ha gustado nada, ya que tenía que volver a convivir con Yiya, su peor enemiga, durante 48 horas. De hecho, nada más llegar a Cabeza de León, su nueva localización, el colaborador de televisión ha amenazado con abandonar el programa entre lágrimas.

Telecinco

"Tendrás la oportunidad de pasar 48 horas para contrastar las informaciones que has dado en la isla", le informó Jordi González al cordobés. Una noticia que le cayó como una jarro de agua fría. "No, lo siento. Convivir aquí con Yiya me hace recordar cosas que no quiero recordar, son parte de mi vida que no... Así que me voy", aseguró el periodista, entre lágrimas.

Telecinco

"Seguro que Yiya te va a pedir perdón y podéis arreglar vuestras diferencias estos dos días", animó el presentador al periodista. "Lo siento, no se trata de pedir perdón. Se trata de que han sido los peores años de mi vida, y lo siento...", respondió Avilés, llorando. "Si tienes a mi madre cerca ella te lo podrá explicar", indicó. No obstante, parece que, tras hablar con Yiya tranquilamente, José Antonio ha optado por continuar en el concurso.