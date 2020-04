Las nuevas mejores amiguis de 'Supervivientes 2020', Yiya y Ana María Aldón, han tenido una sincera y bonita conversación al atardecer, en la que la mujer de Ortega Cano se ha emocionado al recordar a su marido. La enemiga de Rocío Flores en el reality le ha dicho a la mujer de Ortega Cano que le gusta mucho escucharla hablar del torero. "Yo creo mucho en el amor y tú has dicho muchas veces 'yo me volvería a casar con mi marido' y esa admiración creo que es la base de todo hacia la otra persona. Es el punto punto óptimo de consecución que deberíamos tener todos cuando hablamos o pensamos en el amor", reflexionaba Yiya.



Unas palabras que a punto estaban de hacer saltar las lágrimas a la de Sanlúcar de Barrameda, al recordar a su marido. En ese momento, Ana María desveló lo que más admira del torero. "No he conocido padre como mi marido, ni marido como mi marido, como padre... Más quisieran muchas criaturas tener el padre que tiene mi hijo porque con el amor y el cariño que ese hombre educa a su hijos... Es tan de verdad todo", comentaba la concursante, que declaró estar "deseando verlo, cuando llegue el día, y no me canso de pensar en ello".

Capturas TV

A más de 8.000 kilómetros de Honduras, en Madrid, Gloria Camila, desde el plató de 'Conexión Honduras' también habló del papel de Ortega Cano como padre: "Como padre es un orgullo y con mi hermano es un amor".

La defensora de Ana María Aldón también habló de la relación entre su padre y Ana María y qué piensa el torero del concurso que está haciendo su mujer. "Mi padre está orgulloso del concurso que está haciendo Ana porque está callando muchas bocas, está demostrando tener una gran fortaleza física y mental y luchar cada vez más por conseguir llegar a la final. Cuando salga se hablará en una cena maravillosa y se le dirá todo lo bueno y todo lo malo" que ha hecho durante el concurso.