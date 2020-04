Con la explosión del coronavirus a nivel mundial, podemos decir sin lugar a dudas que el mundo se ha vuelto loco: millones de personas encerradas en casa, los hospitales colapsados, miles de fallecidos por un virus que no se sabe muy bien de dónde ha salido ni hacia dónde va, los supermercados prácticamente arrasados... y si nos ha quedado algo claro, es que el ser humano es impredecible. Famosos incluidos, porque a ellos, por mucha celebrity que sean, les ha tocado apechugar como al resto de los mortales... y también han tienen las mismas reacciones que los demás. ¿Un ejemplo? La actriz Emma Roberts, que acudió al súper SÓLO para hacer acopio de lo siguiente:

Gtres

En efecto: PAPEL HIGIÉNICO. ¿Os suena? Probablemente os acordéis de las estanterías vacías en los supermercados aquí en España y en toda Europa, y al otro lado del mundo, por supuesto, está ocurriendo lo mismo como si de un eco se tratase. Por eso, tonto el último: Emma arrasó con el papel como si tuviese a su cargo un equipo de fútbol... o es que a lo mejor ella misma tiene un tránsito intestinal que da envidia, porque si atendemos a su carro de la compra ¡es que no compró otra cosa! ¿No le valía con el paquete de 24 rollos? ¿Hacía falta hacer acopio (irresponsablemente) de tanto papel? Querida, un consejo: si no compras algo de comida, tanto papel no te va a servir para nada... ¡deja algo para los demás!



Un look ¿demasiado 'relaxed'?

Vale, sí: estamos en cuarentena en todo el mundo, y entendemos que lo último de lo que estamos pendientes es de nuestro look... pero Emma, 'darling', una cosa es salir con lo primero que pillas y otra es ya ir en pantuflas por la calle. Aunque le vamos a dar un punto positivo por esa mascarilla, y es que toda precaución es poca ante un virus que, a veces, no da la cara y podemos estar 'esparciendo' sin querer. Dicho esto, esperamos que esta compra de la única en muchos días, querida Emma. ¡Quédate en casa!