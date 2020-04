Carlo Constanzia, el hijo mayor de Mar Flores, arrasa con su papel en la serie 'Toy Boy'. En la producción, que triunfa en todo el mundo gracias a Netflix, da vida a Jairo y de este papel y de su familia nos habla en esta entrevista en la que también nos cuenta que vuelve a estar soltero porque ha roto con su última novia y cómo y con quién está viviendo la crisis del coronavirus. Carlo habla maravillas de su madre, Mar Flores, y de sus hermanos a los que está muy unido.

Carlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu familia?

Estoy bien. Aquí en casa, tranquilito. Gracias a Dios, todos están bien.

¿Estás viviendo ahora en Madrid? ¿Estás en casa con tu novia?

Sí, sí, estoy en Madrid pero ya no estoy con ella desde hace ya... O sea estamos cada uno en su casa vaya.

Vamos a hablar del éxito de 'Toy Boy' ¿qué ha significado interpretar a Jairo, un chico con tantos problemas?

Pues a ver, ha sido seguramente una experiencia increíble para mí el poder meterme en un personaje tan difícil. Sobre todo por el tema de la falta de habla, el tener que comunicarte por lenguaje de signos y sobre todo a través de las expresiones faciales. Y bueno el llevar un poco encima todo ese pasado que tenía... La relación que tiene con sus padres, la discriminación que ha tenido siempre, desde pequeño, por su sexualidad y porque quería ser bailarín. Entonces pues bueno, la verdad que ha sido complejo pero ha sido muy muy interesante. Para mí ha sido una de las experiencias mejores de mi vida.

Gtres

¿Te has tenido que preparar de alguna forma especial?

Sí, claro, he tenido que estudiar lenguaje de signos, un poco lo que es la estructura... Y he tenido que estar con un profesor de lenguaje de signos entendiendo cómo funcionaba este lenguaje y entendiendo como poder transmitirlo más allá de los signos.

¿Es muy difícil transmitir con gestos las emociones?

Sí hombre porque al no comunicarte, la expresión facial tiene que ser de un 100%, tienes que hablar prácticamente con la expresión, más allá de con los signos que bueno en este caso, en el ámbito cercano de los boys y tal pues ellos me entendían ya porque hacía mucho tiempo. Pero sí que, en muchas ocasiones, tenía que comunicarme con otras personas y bueno lo que más daba a estas personas era el hecho de la expresión facial.

¿Te han costado las escenas de sexo con otros hombres?

Estudiando teatro es algo que está ahí, es algo que ya me ha tocado en la escuela. No era nuevo para mí, es un tema muy recurrente en esto. Complicado si, pero una vez que estás en el personaje... Si fuero yo mismo sí que me costaría pero siendo el personaje pues la verdad que no.



¿Cómo has preparado tu cuerpo para interpretar a Jairo?

He hecho una dieta muy muy severa, muy estricta. Iba dos horas y media al gimnasio diarias. También con clases de baile para aprender las coreografías y eso.

¿Te gustaría que hubiera otra temporada? ¿Sigues en contacto con tus compañeros de la serie?

Ojalá, no lo sé. Me llevo con todos muy bien la verdad. Siempre he mantenido un contacto muy bueno con todos y me llevo con todos muy bien; no sabría decirte especialmente con alguien.



Gtres

La serie ya se había estrenado pero está teniendo más éxito ahora tras su emisión en Netflix. ¿Por qué crees que está llegando ahora el público?

Lo primero que tiene que ver sobre todo es la plataforma. Yo creo que la retransmisión en Antena 3 en el horario que era... y bueno siendo un canal en abierto yo creo que ahora mismo el público que tiene la televisión es de alguna manera, sin ofender, pero más viejo del público que tienen estas plataformas como Netflix. Y claro seguramente estará influyendo también la cuarentena pero vamos yo creo que hubiese ido igualmente bien.

¿Con quién pasas la cuarentena?

En casa, con mis perros. Pues intento entrenar, intento cocinar, intento estudiar... y bueno desarrollar proyectos que tenía pensados y bueno dedicar un poco de tiempo a uno mismo que nunca es de más.



Has vivido en Italia y ahora estás en Madrid ¿Dónde piensas asentarte?

Hombre yo fundamentalmente me moveré en base a los proyectos que tenga, a los trabajos que tenga. No puedo decir que no mira me voy a quedar aquí y no voy a ir ahí porque depende de los proyectos que vayan surgiendo. Pero por ahora estoy aquí instalado.

Tu padre es italiano pero vive en París. ¿Cómo se encuentra?

Si. Bien pues bueno, está en la misma situación que nosotros; en cuarentena, en casa, tomando todas las precauciones posibles, sin salir a no ser que sea un caso de necesidad de hacer la compra o ir a la farmacia... Y bueno bien, pues sobrellevándolo un poco como en todos lados.

Oye y tu madre ve la serie, ¿qué te ha dicho?

Nada, le ha encantado y está encantada con la serie. A ver, si algo no le ha gustado no me ha dicho anda. Todos los comentarios que me ha dicho han sido positivos y nada, muy bien, muy contenta de mi trabajo.



¿Qué consejos te da ella?

Pues consejo... ser yo mismo y prepararme muy bien para los trabajos fundamentalmente. Tampoco es que se meta mucho en mi profesión. Y bueno que me ande con cuidado, que haga las cosas bien....

Que no se te suba el ego a la cabeza ¿no? Esas cosas...

Se me podría haber subido ya desde que he nacido pero no se da el caso.

Es verdad ahora que lo dices que tú nunca vas de hijo de Mar Flores o primo de Laura Matamoros...

No, es una cosa que odio bastante el hecho de tener una etiqueta por otra persona. Creo que aquí cada uno somos una persona y cada uno nos forjamos su presente y un futuro. Cada uno somos responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. No creo que eso se deba apoyar a nadie.

¿Es fácil o difícil llevar el apellido Flores?

Llevar el apellido Flores... bueno a mi no me... ahora mismo no es nada difícil. No es un peso que llevo, es mi apellido y lo llevo encantado.

¿Cómo es la relación con tus hermanos?

Pues bueno, genial. Como hermano mayor y súper orgulloso de ellos. Muero por mis hermanos.

Estudiaste Interpretación pero 'Toy Boy' ha sido tu primer trabajo como actor. ¿Tienes otros proyectos en el mundo de la interpretación?

Pues no, ahora mismo está todo parado con esto de la cuarentena y el coronavirus está todo bastante parado. Tengo propuestas pero bueno ya se verá cómo evolucionan y si vas a buen puerto o no.



Gtres

Nos decías que habías roto con tu chica. ¿Cómo lo llevas?

No es que nos estemos dando tiempo ni nada, simplemente pues oye la relación ha quedado en una amistad y ya está. Cuando no pueden ser as cosas pues no son y ya está.

Oye y tu madre con Elias Sacal ¿siguen o no siguen juntos?

Ahí si que no tengo ni idea la verdad, ahí no te puedo decir porque no...

¿Tú le conoces personalmente a Elías?

No, no, no. No le he conocido y tampoco tengo intención de conocerlo la verdad. Cada uno tiene su familia propia personal y en el momento en el que mi madre encuentre oportuno presentarlo pues lo presentará. Si no lo ha hecho imagino que será porque todavía no lo considera necesario.

Con el padre de tus hermanos, con Javier Merino, si que has tenido una buena relación.

Sí, con Javier sí, de toda la vida. Es un tío estupendo y cómo bien dices es el padre de mis hermanos.

¿Sigues manteniendo relación con él? ¿Os seguís viendo o hablando?

Sí, sí, sí. Yo tengo una relación muy buena con Javier y muy cordial. Nos vemos cuando podemos y hablamos de vez en cuando si.

¿Y con tus primos, Laura o Diego Matamoros?

Sí tengo más relaciones con unos que con otros a nivel de primos. Y nada con Laura y con Diego muy bien, siempre nos hemos llevado muy bien, siempre hemos tenido buena relación; no es que hablemos todos los días pero bueno bien. Lo que no sé y no estoy al tanto ni al día de lo que pasa en la tele, lo que hacen o dejan de hacer la verdad porque no evo la tele ni me interesa pero muy buena relación.

¿Cómo es realmente Mar Flores?

Pues primero es una madre. Y bueno yo la conozco en el ámbito de madre entonces puedo decirte que es una buena madre, que es muy buena profesional, es una tía que está súper en forma, entrena muy duro y bueno creo que trabaja duro en sus objetivos.