Sólo hace unos días que os contábamos la que se había liado por la supuesta ruptura de Violeta y Fabio: todos los portales de internet contaban la noticia con sorpresa, pero lo cierto es que no había ni ruptura ni nada parecido, aunque todo apuntaba a que sí: hubo una bronca fuerte y además ella le dejó de seguir en Instagram. Pues bien, este lunes 6 de abril Violeta ha querido dar la cara y hasta entonar el 'mea culpa': "pido perdón porque la noticia de que Fabio y yo habíamos roto es culpa mía", ha empezado diciendo en su último capítulo de MTMad.

Violeta sabe que es una persona muy impulsiva, y cuando se mosquea, no hay nada que la pare: "Tengo muchas virtudes, pero también muchos defectos, y uno de ellos es que soy muy impulsiva: soy un polvorín, prendo fuego a todo, y luego me arrepiento con las cenizas en la mano", ha dicho, pero es que todo se les fue de las manos: "es cierto que yo le dije que se fuera de casa. Él me dijo una cosa que me sentó muy mal, peleamos y, evidentemente, la cosa se fue de madre y hasta le dejé de seguir (en Instagram)".

La ex superviviente, además, ha reconocido que el encierro de la cuarentena les está pasando factura: "Ya peleábamos antes de la cuarentena, y eso que nos veíamos básicamente por las noches después de estar fuera trabajando todo el día, pero ahora que estamos 24 horas juntos encerrados, todo se acrecenta", ha señalado, pero sabe que con su novio todo tiene solución: "Todas las parejas tenemos peleas, pero cuando hay amor puro y de verdad, las cosas se hablan y se solucionan"... y parece que la cosa no ha ido mal con un 'truquito'.

"Lo que intentamos es dividirnos en la casa, y mientras él está haciendo sus cosas de música, yo me mantengo ocupada estando con la perra, limpiando, me arreglo, me hago fotos… aunque luego, como es lógico, comemos juntos o vemos nuestras series. Lo que intento evitar es estar todo el día pegada a él para evitar esos roces". ¡Buen consejo!