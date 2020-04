Ha sido un justo ganador. Desde el primer día, Joshua Velázquez (un canarión de 29 años) demostró que coser era su pasión, y ese esfuerzo se vio recompensado con el triunfo en ‘Maestros de la costura 3’. Aún sin creérselo, hablamos con él sobre su triunfo en el talent de costura de La 1.



¡Enhorabuena! Y antes que nada, ¿qué tal estás llevando el confinamiento?

Son tres años intentando entrar en el programa, ha costado y aún estoy asimilándolo. Y el confinamiento lo llevo bien, me ha pillado preparando el vestuario de la gira de una amiga cantante, y estoy bastante entretenido. Pero estoy muy al tanto de lo que pasa por las redes sociales.

Tal vez hasta estarás cosiendo mascarillas…

No, y no porque no quiera, sino porque no tengo el material necesario, y para hacer algo que no se pueda utilizar… Como dijo Lorenzo Caprile, hace falta una tela específica para eso, y yo aquí en casa no la tengo.

RTVE

La costura no era tu principal ocupación...

Yo estudié Auxiliar de Enfermería, trabajé en Cruz Roja y lo dejé para prepararme las oposiciones a Guardia Civil, pero el libro está lleno de polvo, ¡y el que va a acumular (risas)! En la costura soy autodidacta.



¿A quién le has dedicado el premio?

Le he dedicado muchos premios a mi padre, y ahora se lo dedico a todos los que me han apoyado en las redes sociales. Lo que de verdad me llevo del programa es el cariño de la gente. Estoy sobrepasado. He ganado el maniquí de oro, 50.000 € y un curso de Diseño de Moda, pero la fama se va y esto se queda.

Eres muy emotivo, y en la final te rompiste hablando de tu madre.

Es un tema bastante delicado, ya no por mí, sino por mi abuela, que es mayor y está en medio de todo. Pero sí, me apetecía hacerlo en ese momento. Yo soy así, muy natural, no tengo filtros. Mi madre es una persona que no está en mi vida, con la que no tengo relación.

¿Qué vas a hacer con los 50.000 euros?

Me van a ayudar a mudarme, voy a dejar las islas ya. Me voy a Madrid a hacer el máster y a abandonar el nido, ¿no? Ya va siendo hora, aunque me da algo de miedo salir.

¿A quién vestirías?

Me encantaría vestir a JLo. Si he vestido a Paris Hilton desde una isla y sin ayuda y he ganado ‘Maestros…’, ¿por qué no?

¿Alguna española?

Ya he vestido a las Azúcar Moreno, a Soraya Arnelas, a gente de ‘OT’, ‘GH’ y ‘SV’, a Los Supersingles y otros artistas de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’…

RTVE

¿Vestirías a la Reina?

Si es un vestido como el de la final, sí, pero mi rollo de transparencias y pedrerías no.

¿Tu diseñador favorito?

Desde 2011 sigo a Michael Costello, que salió del ‘Maestros de la costura’ de Los Ángeles. Él no ganó, pero es el único del que se habla: ha vestido a Beyoncé a Nicki Minaj, a Madonna, tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Me ha escrito, y todo porque sabía que era fan de él.