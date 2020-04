Hace tiempo que Lolita Flores se adentró en el mundo de la interpretación. Ésa es la razón por la que el 27 de marzo nos concedió una pequeña entrevista con motivo del Día Mundial del Teatro. La artista, confinada en su domicilio, se mostró tranquila además de esperanzada por volver pronto a los escenarios, donde representaba ‘La fuerza del cariño’.

¿Cómo estás?

Yo bien, como todos los españoles, confinada para que esto se erradique de una vez y podamos volver a hacer nuestro trabajo.

¿Qué tal lo llevas?

De momento estoy tranquila.

Supongo que no ver a tu nieto será lo peor.

Pues sí.

Agencias

¿Y lo del teatro?

Pues nada, esperando. El teatro es cultura y en el teatro hay masificación. Habrá que esperar hasta que podamos salir a la calle y que España vuelva a ser lo que era, no te puedo decir nada más.

¿Cómo se puede celebrar desde casa el Día del Teatro?

Celebrar no, porque los teatros están cerrados. Nada, paciencia que esto no se acaba, simplemente es un receso y volveremos. Ahora estamos en una guerra biológica, hay que luchar contra el virus y ya está, todos ponemos de nuestra parte, seamos actores o no.

Imagino que sabrás del tuit contra los titiriteros.

Bueno, yo soy titiritera también; de hecho, así lo puse en un video en Instagram.

Pero lo han dicho de forma tan despectiva…

Bueno, allá ellos, yo me lo tomo de forma buena.

Añora a Noah, el hijo de Elena

Lolita se muere por su primer nieto, que está a punto de cumplir año y medio. El niño es el primer hijo de su hija mayor, la también actriz Elena Furiase y el músico Gonzalo Sierra.