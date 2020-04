¡Qué bonito es cuando nos enteramos de que la gente está haciendo todo lo posible para luchar contra el coronavirus! La sociedad se ha paralizado para que esta crisis, ya a escala mundial, pase cuanto antes, y mientras muchos han decidido aportar su grano de arena con donaciones de material sanitario, algunas grandes fortunas también han arrimado el hombro donando dinero para hacer la pandemia menos cuesta arriba. Hemos visto a deportistas, cantantes y multimillonarios varios hacer sus donaciones, pero también hay aportaciones a menor escala que merece la pena contar.

Una de ellas ha sido la de Jennifer Aniston, que a través del programa de Jimmy Kimmel conseguía ponerse en contacto con una enfermera estadounidense que luchaba contra el coronavirus en su puesto de trabajo pero que, desgraciadamente, caía contagiada. Ahora que ya está mucho mejor, la actriz y el presentador se han puesto en contacto con ella para hacerle llegar un notición: habían conseguido que la empresa Postmates (que realiza encargos a domicilio) le hiciera llegar ¡10.000 dólares! "Solo puedo decirte que Dios te bendiga a ti a todos los que están ahí trabajando. No sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que estáis haciendo y por poner en riesgo vuestra salud. Sois fenomenales", le decía Jen al otro lado de la videollamada.

Ambos se habían enterado de que Kimball, que así se llama la joven, no podía cocinar demasiado y que la mayoría de la comida la tenía que pedir, y esos 10.000 dólares le servirán para hacer todos los pedidos que quiera o necesite... y no sólo eso: todas las enfermeras de la planta en la que ella trabajaba ¡también recibirán el cheque! ¿Se puede ser más tiernos? Desde luego, y a pesar de que el dinero no era de la propia Jennifer (de ahí lo extraño del asunto) todo lo que sea hacer feliz a la gente en estos momentos de crisis, por pequeño que sea el gesto, es bien recibido. No había más que ver la cara de la enfermera...