Nunca hay que perder los nervios ante cualquier situación, pero hay veces en las que el vaso imaginario de la paciencia rebosa, y es lo que le ha ocurrido a Susana Molina, ganadora de 'GH 15' y ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. La cuarentena le ha dado, como a todos, mucho tiempo para pasar en las redes, ver unas cosas y plantearse otras, y también le ha dado por pensar lo que realmente quiere en su vida y lo que no... y se ha dado cuenta de la cantidad de gente tóxica que tiene a su alrededor: "Hay gente que me dice que le gusta escucharme, que le hago el tiempo más ameno… y luego hay otros que dicen que he cambiado, que no soy la misma persona", empezaba diciendo.

"Me hacen gracia porque ¿a qué se refieren? ¿A cuando tenía 22 años? Pues no: no soy la misma persona que hace 7 años. Ni yo ni tú. Los años y la experiencia nos hacen modelar nuestra personalidad, y por eso me voy dando cuenta de lo que quiero", ha explicado. Susana ha hablado de todas esas personas con las que comparte pasado en un reality, y realmente le afecta que algunos se comporten de una manera y que le pidan que ella sea igual, cuando no lo es, como en el tema de compartir su vida privada...

"Estos días he visto cosas ridículas y patéticas de otras personas que no les encuentro sentido… y yo me veo siempre, por ellos, en la necesidad de justificarme y explicar historias cuando no somos la misma persona aunque hayamos salido del mismo programa. Parejas que se pelean en directo, conversaciones privadas, niños de por medio, gente llorando por infidelidades… ha sido un despropósito. Y si algún día hago eso, coged mi móvil y tiradlo por la ventana, por favor. Gracias a Dios, tengo una familia y unas amigas que no me dejarían caer en eso", decía bastante mosqueada.

Ella no piensa ser como el resto, y lo tiene claro: "Además, he hecho una limpieza de gente que seguía en las redes y les he dejado de seguir, ya no sólo porque no aporten, sino porque restan. Antes me daba miedo por el qué dirán, por si la persona se da cuenta y me escribe y 'a ver qué le respondo’, por si se enfada… pero ahora si eso pasa, le digo que he visto cosas que no me han gustado y ya está. Ha sido como una terapia", se ha justificado.