Steisy y Pablo reconocen que sufrieron acoso escolar.

Ahora se sinceran el uno con el otro pero, hace unos días, la pareja tuvo una tremenda bronca.



Con tanto tiempo libre por delante y encerrados en casa a causa del confinamiento por el coronavirus, muchas parejas tienen por fin tiempo de hablar sin prisas y de tener conversaciones profundas. En eso es precisamente en lo que andan ahora Patricia Steisy y su chico, Pablo Pisa. Después de que el estrés de la cuarentena les llevara a tirarse los trastos a la cabeza, en esta ocasión los enamorados han preferido invertir el tiempo en ponerse al día sobre su pasado y desvelar que ambos sufrieron bullying en su adolescencia. Si hace poco, Steisy y Pablo confesaban algunos de sus secretos sexuales, ahora han contado en 'Bi Happy' su canal de Mtmad, algunos episodios de acoso escolar que les han marcado para siempre.

en su infancia y adolescencia, pero de maneras muy diferentes. Mientras ella se enfrentó a acoso escolar físico, Pablo lo hizo a un acoso más psicológico., le decía Steisy a su novio. La ex tronista proviene de un entorno muy modesto y reconoce que eso provocó que se metieran con ella en el colegio y la pegaran.y la mochila recosida que se me caía en medio de clase”.

La influencer reconoce que lo vivido en su pueblo de Granada aún no lo ha superado. “Yo creo que no lo he superado por eso estoy temblando al contarlo y tengo tanta rabia”, reconocía Steisy después de relatar algunos episodios. “No sabes qué es que 30 personas te hagan un corro, con una niña que te saca cuatro años y que sepas te va a pegar una paliza”, contaba.

Steisy se ponía muy nerviosa ante la cámara al contar una pelea que tuvo con otra niña en la que perdió los papeles. “Por ese momento tan horroroso le tengo tanto asco a la gente que sube la mano. No me quiero meter nunca en una pelea porque de chica me he tenido que pegar mucho pero porque me pegaban”, explica.

Su chico, Pablo también padeció bullying pero de otro modo. “Cuarto de la ESO fue un infierno porque había dos constantemente riéndose de mí, me daban la vuelta a la mesa, me tiraban la mochila por la ventana...Era horroroso. Me daba mucha vergüenza contarlo en mi casa y me daba pánico decírselo a un profesor”.

Mientras que Steisy nerviosa confesaba no haberlo superado del todo, Pablo sí sacó algo positivo de su experiencia. “A mí me hizo más fuerte y más seguro. Yo lo superé con mucha vida interior. Me refugiaba mucho en el deporte, en el tenis, en la hípica”, explica.