Miriam Saavedra se derrumba al desvelar que lleva un año sin ver a los suyos.

al desvelar que lleva un año sin ver a los suyos. "Mantengo a toda mi familia porque yo quiero", confesaba entre lágrimas.



En estos tiempos convulsos del coronavirus, ni en 'Sálvame' se salvan de la tristeza. Y es que a veces sus juegos se tornan en drama así sin quererlo. Eso es lo que le ha pasado a Miriam Saavedra que se derrumbó al contar su complicada situación personal. La situación no podía ser más surrealista. La princesa inca se estaba tiñendo el pelo en directo gracias a los consejos de Raquel Mosquera y le propusieron demostrar sus dotes como actriz intentando llorar sin motivo.

Lo malo llegó cuando las lágrimas pasaron de ser ficticias a reales después de que Jorge Javier le preguntara si pensaba en su abuelita. Miriam Saavedra rompió a llorar a moco tendido al pensar en su familia a la que lleva un año sin ver.

La ex de Carlos Lozano no pudo evitar derrumbarse al recordar a los suyos que viven en Perú. Su madre tenía previsto viajar a España para visitarla pero, por culpa del coronaviru ha tenido que cancelar el viaje. “A veces me siento muy sola. Toda mi familia está en Perú”, confesaba entre lágrimas. Miriam sí explicó que tiene muchas amistades que le ayudan, pero no hubo ni un mención a su novio futbolista.

“Es muy difícil salir de tu país sin tu familia, pasar las navidades sola, tener que salir adelante sola es muy dura”, contaba entre lágrimas la princesa inca. Además, Miriam Saavedra hacía otra confesión y es el peso que siente al ser ella quien mantiene económicamente a los suyos con solo 26 años. “Tengo una responsabilidad enorme con mi familia, esas ganas de que salgan adelante, esa responsabilidad que nadie me la adjudica. Mantengo a toda mi familia porque yo quiero. Ni mi mamá, ni mi tía, ni mi abuela, que está enferma, me obligan”, relataba con tristeza.

Eso sí, a pesar de tener a los suyos al otro lado del océano, Miriam es muy positiva y quiso lanzar un mensaje de ánimo. “Hay que seguir la vida es hermosa” decía tratando de sonreír. Para terminar de borrar sus lágrimas, Jorge Javier le animó a hacer su ya clásico baile del gusano para que se viniera arriba de nuevo con tinte a medias incluido.