Adara da un consejo a Elena Rodríguez sobre su relación con Hugo en la isla.

La ganadora de 'GH VIP' ha entrado por teléfono para apoyar a su hija.

Elena llevaba varios días pidiendo ansiosamente recibir noticias del exterior. Y parece que el concurso ha escuchado sus súplicas. La deportista ha podido saber cómo estaba todo fuera a través de su hija Adara. Eso sí, lo ha hecho de un forma muy particular. Y es que no ha escuchado la voz de su niña directamente. La ganadora de 'GH VIP 7' ha podido hablar con José Antonio Avilés, enemigo íntimo de Rodríguez en la isla. El periodista ha sido el encargado de trasmitirle a Elena todo lo que su hija quería decirle. Y atención con el consejito que le ha lanzado...

Telecinco

Nada más escuchar la voz, José Antonio ha reconocido inmediatamente a Molinero. "Estoy un poco nerviosa. Dile a mi madre, por favor, que está haciendo un concurso maravilloso y que es una mujer muy fuerte que lo da todo. Está siendo una concursante increíble", le dijo Adara al comunicador. "Dile que estamos todos muy bien, que la quiero y estamos muy orgullosos de ella, y que no se deje pisar por nadie", aseguró la ex de Gianmarco Onestini.

Telecinco

Además, la ex azafata de vuelo aprovechó la ocasión para aconsejar a su madre sobre la relación con Hugo Sierra dentro del concurso. Unas palabras que Rodríguez agradeció enormemente. "Dile a mi madre que no entre en guerras con Hugo y que piense en lo que tienen en común", aseguró la ex de Sierra. Eso sí, de su ruptura con el italiano no le ha dicho ni una sola palabra.