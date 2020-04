Sigue la guerra entre Fani e Ivana.

Ivana no ha dudado en calificar a la pareja de Christofer de "falsa y mentirosa".

A pesar de que Fani parecía muy integrada en su nuevo grupo, los problemas para ella parece que se multiplican por momentos. Y es que Ivana se ha convertido en la peor pesadilla de Estefanía en los Cayos Cochinos. Ante los ataques de la argentina, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en defenderse, enfrentándose duramente a la pareja de Hugo Sierra. Mira que las participantes de 'Supervivientes 2020' habían congeniado bien nada más empezar el reality, pero parece que su amistad tiene difícil solución. Vamos que a tomar un café juntas no se van a ir...

Telecinco

"Yo no soy tu hijo, pero te voy a hacer parir. Estoy con los ojos más abiertos que nunca, no te crees ni tú que te alegres de verme. Con la persona que más has falseado ha sido conmigo, lo único que querías es salvar tu culo. Deja ya de dar pena", le reprochó Ivana a su ex amiga

"Pero cómo eres tan falsa y tan mala", aseguró Fani: "Falsa tú, que le has mentido a tu novio delante de toda España, a tu novio. Eres muy bajuna. Le pusiste los cuernos delante de toda España", afirmó la ex concursante de 'Grande Fratello'. "¡Y tú has entrado aquí con novio! La única que se está inventado una vida eres tú", dijo Fani. "Solo buscas dar pena. Te pasas todo el día cuchicheando por detrás", concluyó la actual pareja de Sierra.