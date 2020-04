Las famosas coinciden en modelito, ¡oh my God!

¡oh my God! Ayúdanos a elegir a qué 'celebs' le sienta mejor.

Si antes las 'celebrities' hacían lo que fuera necesario para llevar un exclusivo modelo en cualquiera de sus apariciones públicas, ahora parece que se lleva lo contrario. Vamos que lo de coincidir con el mismo modelito ya no es una tragedia griega, sino todo lo contrario, una curiosa coincidencia que encima nos sirve para ver a cuál le queda mejor.

De acuerdo que los modelazos que lucen nuestras estrellas son ideales y exclusivos y, por supuesto, adaptados a sus 'cuerpazos'. Sin embargo, eso no significa que les siente bien del todo. Y es que para conseguir un 'look de 10' no solo es importante el diseño en cuestión, también tienen mucho que decir los complementos que se elijan y, por supuesto, el make up.

A nosotros estas 'benditas coincidencias' nos ayuda para traeros las tendencias de la moda del momento y, de paso, juzgar el buen gusto de nuestras 'celebs' o el excelente trabajo que realizan sus respectivos estilistas. Esta semana hemos vuelto a 'pescar' a las famosas con idéntico modelito y para decidir a quién le sienta mejor, necesitamos vuestra ayuda. Las 'copiotas' son Camila Alves y Kim Kardashian con un bonito vestido rojo de encaje; Olga Kurylenko y Olivia Munn, con un atrevido vestido 'cut-out', y Zendaya y Rummer Willis, con un bonito vestido de cóctel. ¿Nos ayudas a elegir a quién le sienta mejor! ¡Tod@s a votar!

Zendaya y Rummer Willis, vestido cóctel

Agencias

Una vez más, los complementos resultan decisivos para mejorar o arruinar un look. Aunque las dos defienden muy bien este diseño de Alice & Olivia, a nosotros nos gusta mucho más la actriz de ‘Euphoria’ que la hija de Demi Moore. ¿Por qué? En lugar de plataformas, Zendaya optó por unos delicados zapatos y un peinado sesentero con el que estaba guapísima.



Olga Kurylenko y Olivia Munn, top cut-out

Agencias

Las dos actrices eligieron el mismo diseño geométrico de Peter Pilotto y hasta llevaron zapatos parecidos. Decantarse por una de ellas no resulta fácil porque ambas saben defenderlo muy bien, pero sí es cierto que Kurylenko –que por cierto ya se ha recuperado totalmente tras dar positivo en coronavirus– está mucho más estilizada que la intérprete de la serie 'Newsroom'.

Kim Kardashian y Camila Alves, estilo español

Agencias

Este vestido de corte midi en rojo es una de las creaciones más sexys de Dolce & Gabbana. Lo sentimos por Kim, porque es uno de sus mejores looks, pero es imposible competir con la esposa de Matthew McConaughey. A Camila le sienta de maravilla y acierta al combinarlo con zapatos en nude. Su peinado, suelto y ondulado, es un plus añadido a su estilismo.