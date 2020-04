Javier Ambrossi se viste de marcas para hacer la compra.

Él y su pareja, Javier Calvo, vuelven a triunfar ahora con la serie 'Veneno'.



Vale que el look oficial de la cuarentena sea un híbrido perfecto entre pijama y chándal, pero cuando se trata por fin de bajar a la calle para hacer la compra toca arreglarse un poco por favor. No es que haya que sacar los tiros largos del fondo del armario pero sí ponerse un poco decente y mostrar tu mejor versión del clásico 'arreglao pero informal'. No hay mejor ejemplo de ello que Javier Ambrossi que se ha marcado un estilismo muy cómodo pero lleno de glamour para bajar a por víveres en estos tiempos del coronavirus. ¿Quieres copiarle el look? Pues ve sacando la billetera que el cineasta va hasta arriba de marcas.

Javier Ambrossi está pasando esta cuarentena con Javier Calvo, su otra mitad en lo sentimental y en lo profesional. No sabemos si la pareja se habrá echado a suertes a quién le tocaba bajar a hacer la compra pero al final ha sido el hermano de la actriz Macarena García quien ha ido al súper y no vestido de cualquier manera: Sudadera rosa de Gucci, camiseta negra de cuello alto de Versace, zapatillas blancas de Gucci (pelín desgastadas por cierto) y vaqueros de los que no hemos sido capaces de precisar su marca.

Parece que lo de la ropa low cost no va con el muchacho, claramente. Tampoco iban con él el resto de accesorios que vemos estos días en los supermercados, mascarilla, guantes y compra a granel para evitar bajar a menudo a la calle. Ambrossi sólo llevaba las llaves de casa en una mano y en la otra una bolsa con algo de compra de la que sobresalía una barra de pan. Ay que te vamos a tener que dar un pequeño tirón de orejas...

Eso sí, el pelo despeinado y el gesto serio de preocupación típico en estos tiempos de coronavirus sí los llevaba puestos. Y es que a pesar del éxito obtenido con el estreno de su último trabajo 'Veneno', la serie que narra la vida de La Veneno, Cristina Ortiz, los Javis han tenido que parar por ahora el rodaje. A eso se suma la triste noticia de que una de sus actrices protagonistas, Isabel Torres, anunciaba que padecer cáncer de pulmón con metástasis en los huesos.