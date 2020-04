Fani y Christofer, padres próximamente ¿de una niña?

Tener un hijo, en la mayoría de casos, es una gran noticia, y no hay nada que haga más feliz a una pareja que consumar su amor en forma de descendencia. Si el 2019 fue un año de 'baby boom' entre nuestras famosas, el 2020 parece que va por le mismo camino, y hay una en concreto que está deseando ponerse manos a la obra con su chico, porque la pareja formada por la superviviente Fani y su novio, Christofer, ¡piensan ir a por el bebé en cuanto ella vuelva de la isla y tengan la oportunidad!

Mediaset

La propia Fani ya habló de tener hijos con Christofer poco después de aterrizar en la isla, y ahora ha sido él el que ha confirmado que el bebé ya es un proyecto consolidado. Fue durante la séptima emisión de 'Tierra de nadie' cuando el joven, a través de un mensaje para su novia, se lo dejó claro: "Cuando salga nos vamos a casar y vamos a buscar a nuestra hija". Vamos, que están convencidos de que van a tener una niña (ella ya tiene un hijo pre-adolescente de una relación anterior), y hasta tienen pensado el nombre: Valentina.

Fue Nyno Vargas el encargado de escuchar el mensaje y transmitírselo a Fani, que no podía con la emoción, y hasta puso cara de querer arrancarle el pinganillo a su compañero para escuchar, al menos, la voz de su chico: "Dile que la amo muchísimo, que está todo bien en casa y que el niño está muy guapo y con el pelo largo como a ella le gusta", añadió Christofer en el mensaje.

Mediaset

El chico apenas tenía tiempo de decirle todo lo que quería, pero le lanzó un mensaje de ánimo y un consejo a su novia: "Dile que siga siendo ella misma, que no cambie su actitud, que si tiene que discutir que discuta, y que me estoy dejando la piel para que llegue a la final". Un último mensaje que ella que ella se tomó regular, porque asumió que ese apoyo era mandando mensajes para salvarla: "Que no se gaste tanto, que tenemos muy poco dinero", apuntó divertida a la par que seria, aunque ya aprovechó y le dejó un encarguito: "Dile a mi suegra que quiero empanadillas de curry para cuando salga".