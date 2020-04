Si hay algo que nos gusta a nosotros es un bodorrio, y por eso no pudimos ocultar nuestra alegría cundo, durante la séptima emisión de 'Supervivientes 2020: Tierra de nadie', Christofer anunció ante toda España ¡que cuando ella vuelva a España se van a casar y van a ser papás de una niña! España entera se alegró por ellos, especialmente después de todo lo que han pasado en 'La isla de las tentaciones', y es que si hay algo que nos gusta casi tanto como una boda, es una reconciliación.

La pareja incluso ya había hablado de casarse y de tener hijos con anterioridad, concretamente en 2015, unos planes que habían tenido que ser pospuestos por problemas económicos... pero ahora que la cosa les va estupendamente en la tele, como influencers y con los bolos, ya no hay plan que se les resista: en cuanto ella salga del programa ¡se pondrán manos a la obra para tener una niña y organizar su boda...! O no, porque ya hay voces discordantes.

Precisamente después de que Christofer lo anunciara a bombo y platillo en el plató de 'Supervivientes', a Oriana Marzoli le extrañó ese movimiento: ella es amiga de Fani y, según desveló, tras 'la isla de las tentaciones' ella ya no sentía que fuera el momento para pasar por el altar: "Ella me contó sentada en una mesa que tú le pediste que se casara contigo y ella te dijo que no estaba preparada, que primero superases todo el trauma del reality". Unas palabras que Christofer achacó al pasado, pero dijo muy convencido que ahora sí era el momento. ¿Quién miente? ¿Está la boda, o incluso la relación, de Fani y Christofer en peligro?