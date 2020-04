Llegó a la televisión dispuesta a pisar fuerte, y lo está haciendo: no hay más que ver cómo se desenvuelve Alejandra Rubio ante todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. ¿La última? Unas palabras que le atribuyen sobre Lydia Lozano que la han metido en un buen lío y que han enfrentado a la colaboradora con su madre, Terelu Campos. ¿La expresión de la discordia? "Vieja de mierda". Ahí es nada... y es que según Miguel Frigenti, durante el cumpleaños de Liz Emiliano, Alejandra se despachó a gusto contra Lydia después de que alguien le recordara que ella dio la información sobre su ‘tonteo’ con Suso.

"Buah, esa vieja de mierda se inventa todas las noticias, no tiene ni idea", dice Frigenti que soltó ante todos los presentes. Y, aunque Alejandra lo ha negado en 'Sálvame', donde entró en directo, Lydia no le ha dado tregua: "Yo no tengo por qué no creer a Miguel. ¿Vieja? Pues me llevo cuatro años con su madre... Qué pena que una chica tan joven tenga la mente tan cerrada. Cómo viene pisando esta niña ¿no? Con el taconazo en Telecinco...", dijo muy mosqueada.

Para que no quedara duda sobre su información, Frigenti se sometió al poli de Conchita, y la máquina de la verdad le dio la razón, algo que, por cierto, aprovecharon algunos 'viejos amigos' de Terelu para criticar a su niña. Los únicos que defendieron a Alejandra fueron Patiño y Kiko Hernández. "Yo he tratado a Alejandra y es una chica educada y con muchísima personalidad", dijo María antes de que añadiera Kiko: “La chavala no ha hecho nada, lo único que ha hecho es ser hija de Terelu Campos y lo asume, no como su madre, que no asume que le han dado oportunidades por ser hija de María Teresa Campos". Y dejó caer: "Si me sacan a mí mis cenas, te puedes morir: tenemos ahí para 80 programas…".

Por su hija también ‘ma-ta’

Terelu, por supuesto, no ha podido quedarse callada y defendió a su hija en 'Viva la vida': "No voy a entrar porque Alejandra no quiere y yo tampoco, pero quiero dar las gracias a los compañeros de 'Sálvame' que la han defendido. Ella sabe mi opinión, pero toma sus decisiones. Yo estoy aquí para apoyarla en lo que sea y siempre la sacaré de lo que pueda". A buen entendedor…

La abuela también se tira al barro

Una llamada de María Teresa Campos a 'Sálvame' para hablar sobre su nieta Alejandra fue la gota que colmó el vaso. La periodista, sin ser consciente de que todo el mundo la escuchaba, harta con esta situación, explotó: "Por favor, bastante tenemos con lo que estamos pasando para que se ensañen así con nosotros. Dejadnos tranquilos y respetad el momento que el país está viviendo". Y añadía en clara alusión al tertuliano Miguel Frigenti: "¡Y aquí, metiendo personajes para que insulten! Que yo no tengo ganas de nada, que estoy con el miedo en el cuerpo", explicaba.

¿Es Terelu clasista, egocéntrica, soberbia…? Los colaboradores sentencian



Tras las agitadas declaraciones de María Teresa, llegaron las reacciones al plató de ‘Sálvame’. Según Kiko Matamoros, Miguel Frigenti y las Campos son enemigos desde hace siete años, cuando Miguel escribió varios artículos en los que se refería a María Teresa de forma tan irrespetuosa que no queremos reproducirlo aquí y calificaba a Terelu de "elitista", "clasista", "soberbia", "pelota", "egocéntrica" o "un callo" a nivel profesional.

Frigenti quiso justificarse alegando que "entonces era muy joven y que ahora ha cambiado de opinión", pero Jorge Javier y el programa usaron los insultos para hacer un ‘juego‘ en el que todos se mojaran sobre si compartían o no estas opiniones. Alonso Caparrós consideró que Terelu tiene un poco de todo menos de pelota y mala profesional. Víctor Sandoval cree que su compañera sí que es elitista, soberbia y pelota, pero no clasista o egocéntrica. Para Antonio David, Antonio Montero y Rafa Mora, Terelu lo es todo menos mala profesional. Sólo Kiko Matamoros se mostró más positivo al afirmar que la periodista lo único que le parece es un poco elitista y clasista. Vamos, que les dieron la tarde a las Campos. Una auténtica vergüenza jaleada por Jorge Javier Vázquez.